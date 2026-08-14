थार चालक की दबंगई, बस चालक व मेडिकल छात्रों को कुचलने की कोशिश, मुकदमा दर्ज
हरिद्वार में थार चालक ने कई लोगों को कुचलने की कोशिश की. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 14, 2026 at 10:38 AM IST|
Updated : August 14, 2026 at 12:15 PM IST
हरिद्वार: रायवाला थाना क्षेत्र में हरिद्वार देहरादून राजमार्ग स्थित मोतीचूर फ्लाईओवर पर एक थार चालक ने एक मेडिकल कॉलेज के छात्रों और बस चालक को कुचलने का प्रयास किया. घटना के बाद आरोपी चालक थार लेकर मौके से फरार हो गया. घटना का वीडियो बस में सवार एक छात्रा ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में थार चालक बस चालक की ओर तेजी से वाहन बढ़ाता दिखाई दे रहा है, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया. इसे बाद थार चालक मौके से फरार हो जाता है. उधर पुलिस ने अज्ञात थार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर, तलाश शुरू कर दी है.
मेडिकल छात्रों को लेकर बस हरिद्वार की ओर जा रही थी. नेपाली फार्म के पास एक थार चालक बार-बार बस को ओवरटेक कर रहा था. मोतीचूर फ्लाईओवर पर पहुंचने के बाद बस चालक और थार चालक के बीच विवाद हो गया. विवाद के बाद बस से कुछ छात्र नीचे उतरकर मामला शांत कराने का प्रयास करने लगे. इसी दौरान बस में बैठी छात्राएं घटनाक्रम का वीडियो बना रही थी. आरोप है कि अचानक थार चालक ने वाहन को बस चालक और वहां खड़े छात्रों की ओर तेज गति से बढ़ा दिया. इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई. छात्रों ने किसी तरह खुद को बचाया.
घटना के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया. बताया जा रहा है कि इस हादसे में बस चालक को चोटें भी आई हैं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. छात्रों ने थार चालक की हरकत मोबाइल में कैद कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि थार चालक से बस चालक और कुछ छात्र बातचीत कर रहे हैं. लेकिन इतने में अचानक से वो चालक थार वाहन को दौड़ा देता है और मौके पर अफरा तफरी मच गई. अचानक से गाड़ी चलते ही बस चालक और छात्र कुछ भी नहीं समझ पाते और खुद को बचाने का प्रयास करने लगे.
घटना शाम करीब सात बजे की है, इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है. थार चालक की तलाश की जा रही है. पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी वाहन और चालक की पहचान करने में जुटी है. आरोपी की पहचान होने के बाद उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
-संजय रावत, रायवाला वरिष्ठ उपनिरीक्षक-
कुछ लोग तो थार के बोनट पर चढ़ जाते हैं. इसके साथ ही बस में बैठी छात्राओं में भी चीख पुकार मच जाती है. वहीं मामले में कनखल, हरिद्वार निवासी अस्पताल कर्मचारी प्राची शर्मा ने रायवाला थाने की पुलिस को तहरीर दी और तहरीर के आधार पर अज्ञात थार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
पढ़ें-