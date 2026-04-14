सूरज की तपिश से गर्म होने लगा थार रेगिस्तान, 24 घंटे में पारा पहुंचा 42 डिग्री के पास
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
Published : April 14, 2026 at 3:29 PM IST
बाड़मेर: राजस्थान के थार रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर में गर्मी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं. अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में ही यहां गर्मी ने इस सीजन का अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए पर 41 डिग्री के पार पहुंच गया है. पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है जिसमें सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया. मंगलवार को सूरज की तल्खी का आलम यह है कि सुबह 10 बजे ही धूप चुभने लगी और दोपहर होते-होते बाड़मेर की सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम नजर आई. भीषण गर्मी आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है.
मौसम विभाग की मानें तो राहत के आसार अभी दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं. आगामी चार दिनों तक बाड़मेर जिले में मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना है. थार में गर्मी का असर शुरू होने के साथ ही दिन की तपिश के साथ अब रातें भी गर्म होने लगी हैं. अप्रैल माह में गर्मी ने अब अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं. ऐसे में बढ़ती गर्मी में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. पिछले 24 घंटे में पारा 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया है. जिसके चलते इस गर्मी में लोगों के पसीने छूट रहे हैं.
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मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 41.8 डिग्री (सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक) दर्ज किया गया. आगामी 4-5 दिन अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने तथा अधिकतम तापमान में और 2-3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है. वहीं 17-18 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री (सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक) दर्ज होने और इसके साथ ही हीटवेव की संभावना जताई है.