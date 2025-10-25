ETV Bharat / state

गुरुग्राम में चलती थार से युवक ने की गंदी हरकत, वीडियो सामने आने पर पुलिस ने लिया एक्शन, दो युवक गिरफ्तार

गुरुग्राम: गुरुग्राम में चलती थार से युवक ने गंदी हरकत की. इसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई. पुलिस ने मामले में दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही युवक की महिंद्रा थार भी जब्त कर ली. आरोपी युवकों की पहचान मोहित और अनुज के रूप में हुई है, जो कि झज्जर जिले के रहने वाले हैं.

जानें पूरा मामला: इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि, "सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक युवक चलती थार की खिड़की पर खड़ा होकर गंदी हरकत कर रहा था. वीडियो सामने आने के कुछ ही घंटों में गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और वारदात में इस्तेमाल की गई थार गाड़ी को जब्त कर लिया. पुलिस जांच में सामने आया है कि मोहित गाड़ी चला रहा था, जबकि अनुज ने खिड़की से बाहर निकलकर गंदी हरकत की. दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है."