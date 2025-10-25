ETV Bharat / state

गुरुग्राम में चलती थार से युवक ने की गंदी हरकत, वीडियो सामने आने पर पुलिस ने लिया एक्शन, दो युवक गिरफ्तार

गुरुग्राम की सड़क पर चलती गाड़ी से युवक ने गंदी हरकत की. मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है.

Thar misbehavior in Gurugram
चलती थार से युवक ने की गंदी हरकत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 25, 2025 at 10:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम: गुरुग्राम में चलती थार से युवक ने गंदी हरकत की. इसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई. पुलिस ने मामले में दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही युवक की महिंद्रा थार भी जब्त कर ली. आरोपी युवकों की पहचान मोहित और अनुज के रूप में हुई है, जो कि झज्जर जिले के रहने वाले हैं.

जानें पूरा मामला: इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि, "सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक युवक चलती थार की खिड़की पर खड़ा होकर गंदी हरकत कर रहा था. वीडियो सामने आने के कुछ ही घंटों में गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और वारदात में इस्तेमाल की गई थार गाड़ी को जब्त कर लिया. पुलिस जांच में सामने आया है कि मोहित गाड़ी चला रहा था, जबकि अनुज ने खिड़की से बाहर निकलकर गंदी हरकत की. दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है."

गुरुग्राम में चलती थार से युवक ने की गंदी हरकत (ETV Bharat)

"ऐसी घटनाएं समाज के लिए गलत संदेश": गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने कहा कि, "ऐसी घटनाएं न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि समाज के लिए गलत संदेश देती हैं.सार्वजनिक स्थानों पर अशोभनीय हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोगों में कानून का भय बना रहे."

पुलिस की अपील: वहीं, इस घटना के बाद गुरुग्राम पुलिस ने सभी वाहन चालकों और युवाओं से अपील की है कि वे सड़क पर किसी भी तरह की असामाजिक हरकत करने से बचें. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे वीडियो न केवल कानून तोड़ने वालों को बेनकाब करते हैं, बल्कि समाज की छवि को भी धूमिल करते हैं.

ये भी पढ़ें:प्लीज, सॉरी और थैंक्यू बोलेगी हरियाणा पुलिस, DGP बोले- 'बर्दाश्त नहीं होगी बदमाशी-अनुशासनहीनता, 2 हफ्तों में थाने-चौकियों की हालत सुधारें'

TAGGED:

THAR VIRAL VIDEO GURUGRAM
GURUGRAM YOUTH ARRESTED
GURUGRAM THAR INCIDENT
गुरुग्राम में चलती थार से गंदी हरकत
THAR MISBEHAVIOR IN GURUGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.