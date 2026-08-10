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कांवड़ यात्रा 2026; सुरक्षा-सेवा के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस की हो रही तारीफ, शाहजहांपुर पुलिस भी पीछे नहीं

कांवड़ यात्रा को लेकर जनता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर #ThankYouMuzaffarnagarPolice लिख कर मुजफ्फरनगर पुलिस को नंबर-1 बना दिया है.

कांवड़ यात्रा 2026 के अद्भुत रंग.
कांवड़ यात्रा मार्ग पर गौवंश. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 8:44 AM IST

4 Min Read
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मुजफ्फरनगर/शाहजहांपुर : कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान शिवभक्तों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, मेडिकल सहायता, खोए हुए कांवड़ियों और बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने के साथ-साथ जरूरतमंदों की मदद के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस की तत्परता की जमकर सराहना हो रही है. पुलिस की इसी सेवा भावना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लोगों ने बड़ी संख्या में पोस्ट और संदेश किए और इनमें #ThankYouMuzaffarnagarPolice का इस्तेमाल किया है. खास बात यह रही कि 9 अगस्त को यह हैशटैग X पर नंबर-1 ट्रेंड बन गया. वहीं शाहजहांपुर पुलिस भी कांवड़ यात्रा को लेकर सजगता बरत रही है.

ThankYouMuzaffarnagarPolice
ThankYouMuzaffarnagarPolice (Photo Credit : ETV Bharat)



कांवड़ यात्रा-2026 को निर्विघ्न व सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से मुजफ्फरनगर पुलिस सुरक्षा के साथ-साथ सेवा भाव के साथ कार्य कर रही है. मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा शिवभक्त कांवड़ियों की सुरक्षा, सुविधा एवं सकुशल यात्रा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सेवा एवं संवेदनशीलता की भावना से किए गए कार्यों को आमजन एवं शिवभक्तों द्वारा सराहा जा रहा है. इसका असर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है.

कांवड़ मार्ग से गायों को हटाती शाहजहांपुर पुलिस.
कांवड़ मार्ग से गायों को हटाती शाहजहांपुर पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)



कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, मेडिकल सहायता, खोए हुए कांवड़ियों/बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने, जरूरतमंद कांवड़ियों की सहायता, मार्ग निरीक्षण तथा विभिन्न स्थानों पर तत्परता से की गई सहायता एवं सेवा कार्यों को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बड़ी संख्या में पोस्ट एवं संदेश किए हैं.

इन पोस्ट के माध्यम से लोगों ने मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यशैली, सुरक्षा व्यवस्था एवं सेवा भाव की सराहना करते हुए #ThankYouMuzaffarnagarPolice का प्रयोग किया है. 9 अगस्त को यह हैशटैग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नंबर-1 ट्रेंड बन गया. यह ट्रेंड मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान किए गए सुरक्षा एवं सेवा कार्यों के प्रति जनता के विश्वास, सहयोग एवं सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है.

शाहजहांपुर में कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के लिए पुलिस कर रही ऐसा काम


कांवड़ यात्रा के दौरान छुट्टा पशुओं से कांवड़ियों को कोई नुकसान और हानि न हो इसके लिए शाहजहांपुर पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही है. पुवायां थाना क्षेत्र में मोहम्मदी कांवड़ मार्ग पर पुलिसकर्मी रात में सड़क पर उतरकर आवारा पशुओं को हटा रहे हैं. हालांकि तारीफ के साथ लोग आवारा जानवरों को लेकर प्राशासनिक दावों पर सवाल भी उठा रहे हैं.

दरअसल शाहजहांपुर पुलिस ने रविवार रात सड़क पर ठिकाना बनाने वाले और घूमने वाले पशुओं को हटाने का अभियान चलाया. पुलिसकर्मी सड़क पर बैठे और टहल रहे पशुओं को हटाते नजर आए. इसका वीडियो भी सामने आया है. जिसमें पुलिसकर्मी डंडा लेकर पशुओं को हांकते नजर आ रहे हैं. वीडियो में पुवायां थाना प्रभारी आरके रावत और अन्य पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं.




बहरहाल कांवड़ यात्रा को लेकर लोग पुलिस की इस कार्यशैली की तारीफ कर रहे हैं. साथ ही दो माह से तैयारियों में जुटे होने का दावा करने वाले प्रशासनिक तंत्र पर तंज भी कस रहे हैं. इसके अलावा लोग सड़क के गड्ढों समेत मार्गों पर अन्य जरूरी सुविधाओं के न होने का सवाल भी उठा रहे हैं.

लोगों का कहना है कि गोवंश के लिए तमाम योजनाएं होने के बावजूद शासन-प्रशासन के दावे फेल हैं. गौरतलब है कि कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर डीएम ने कांवड़ मार्गों से आवारा गोवंश-पशुओं को हटाकर गोशालाओं में भेजने के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद पुवायां क्षेत्र में रविवार रात गोवंश को हटाने में पुलिस को खुद मोर्चा संभालना पड़ा.

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