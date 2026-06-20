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अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान पर कसा तीखा तंज, कहा- 'थाली बजाओ, शिक्षा व्यवस्था से वायरस भगाओ'

जंतर-मंतर पर अनोखा ‘थाली-चम्मच’ प्रोटेस्ट, नीट अभ्यर्थियों को दी श्रद्धांजलि ( ETV Bharat )