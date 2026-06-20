अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान पर कसा तीखा तंज, कहा- 'थाली बजाओ, शिक्षा व्यवस्था से वायरस भगाओ'
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के नेतृत्व में जुटे छात्रों और युवाओं ने थाली-चम्मच बजाकर विरोध किया.
Published : June 20, 2026 at 4:00 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार को शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला. कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के नेतृत्व में जुटे छात्रों और युवाओं ने थाली-चम्मच बजाकर विरोध प्रदर्शन किया.
प्रदर्शन की शुरुआत उन नीट अभ्यर्थियों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई, जिन्होंने परीक्षा संबंधी तनाव और अनिश्चितता के बीच अपनी जान गंवाई. इस दौरान दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत छात्रों को याद किया गया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पेपर लीक और परीक्षा विवादों ने छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया है. उन्होंने सरकार से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की.
छात्रों के सम्मान की उठाई आवाज
सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के छात्रों और युवाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि छात्र इस देश की ताकत हैं और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए. उन्होंने सरकार पर छात्रों की चिंताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि युवाओं को सम्मान और न्याय मिलना चाहिए.
शांतिपूर्ण आंदोलन का लिया संकल्प
धरने से पहले अभिजीत दीपके ने उपस्थित लोगों से आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण रखने की अपील की. उन्होंने सभी से हाथ उठाकर यह संकल्प लेने को कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ बदसलूकी नहीं करेगा, और न ही किसी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था फैलाएगा. उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल लोग शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक हैं, इसलिए उनकी लड़ाई भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से ही लड़ी जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी आंदोलन की ताकत है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है.
'थाली बजाओ, शिक्षा व्यवस्था से वायरस भगाओ'
जंतर-मंतर पर अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा तंज कसा. प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कोरोना काल में थाली बजाने की अपील का जिक्र किया और कहा कि जिस तरह कभी दावा किया गया था कि थाली बजाने से वायरस खत्म हो सकता है, उसी तरह शिक्षा व्यवस्था में बैठे "वायरस" को भी थाली बजाकर हटाया जा सकता है.
अभिजीत दीपके ने कहा कि उनका बयान व्यंग्य (सटायर) के रूप में है और इसे वैज्ञानिक तथ्य के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से थाली और चम्मच बजाकर विरोध दर्ज कराने की अपील की. बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने थालियां बजाते हुए "गो प्रधान गो" के नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उनकी आवाज उठाई जा रही है.
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की रही. उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में लगातार उठ रहे सवालों और परीक्षा प्रणाली से जुड़े विवादों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. प्रदर्शन में शामिल लोगों ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.
जंतर-मंतर पर जारी रहा धरना
श्रद्धांजलि सभा और थाली-चम्मच प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में लोग जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए. पूरे कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने पर विशेष जोर दिया गया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होता और शिक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार नहीं किए जाते, तब तक वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे.
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