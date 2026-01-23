ETV Bharat / state

बनारस में थैलेसीमिया मरीजों को अब मिलेगा मुफ्त इलाज,मिल रहे आधुनिक ट्रीटमेंट

एनीमिया जैसे लक्षण हो सकते हैं: थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है, जो शरीर की हीमोग्लोबिन और स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन की क्षमता को प्रभावित करता है. इसके प्रकारों में अल्फा और बीटा थैलेसीमिया शामिल हैं. थैलेसीमिया के कारण एनीमिया जैसे लक्षण हो सकते हैं, जो हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं. उपचार में रक्त आधान और आयरन कीलेशन थेरेपी शामिल हो सकती है. इसी बीमारी से पीड़ित लोगों की जांच और उनका उपचार वाराणसी के एसएसपीजी चिकित्सालय के डॉक्टर कर रहे हैं.

वाराणसी: थैलेसीमिया बच्चों के लिए एक ऐसी अनुवांशिक बीमारी है, जो उनके जीवन को दुश्वारियां से भर देती है. इसमें खून की कमी होती है और बच्चे का विकास नहीं हो पाता है. ऐसे में बनारस के मंडलीय अस्पताल में अब आधुनिक ट्रीटमेंट के जरिए थैलेसीमिया का इलाज किया जा रहा है. अब-तक यहां 70 से ज्यादा बच्चों का इलाज किया जा चुका है. यहां पर नि:शुल्क सुविधा मिल रही है. बड़ी संख्या में लोग आकर के इलाज करा रहे हैं. थैलेसीमिया माता-पिता के जीन से बच्चों में आता है: वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला चिकित्सालय (एसएसपीजी) के डॉक्टरों के प्रयास से 70 बच्चों को जीवन दान मिला है. थैलेसीमिया की बीमारी से पीड़ित बच्चों का यहां उपचार किया गया है. यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है, जिसमें शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन बनता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाएं पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पातीं और शरीर में एनीमिया (खून की कमी) हो जाती है. इसके कारण थकान, कमजोरी और पीलापन महसूस होता है. यह माता-पिता के जीन के माध्यम से बच्चों में आता है.

डॉ. बृजेश कुमार, शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला चिकित्सालय, कबीरचौरा ने बताया कि, थैलेसीमिया बीमारी परिवार में किसी भी बच्चे को होती है, तो वह परिवार टूट जाता है. बार-बार बच्चे को खून की कमी होती और उसे खून देना पड़ता है. इससे बच्चे का विकास रुक जाता है. इसकी जांच की सुविधा हमारे यहां नि:शुल्क है. हम बच्चों को चढ़ाने के लिए खून नि:शुल्क देते हैं. इससे सबंधित दवाएं, चीलेशन आदि सभी उपलब्ध हैं. इसके साथ ही आज के समय में इसमें काफी शोध भी हो चुका है. बड़े संस्थानों में मैरो ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे इसका पूरी तरह से निदान किया जा सके.



उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया में जेनेटिक काउंसिलिंग, टेस्ट काउंसिलिंग भी कराई जाती है. हमारे अस्पताल में यह सभी सुविधाएं हैं. हमारे यहां बच्चों का सफलतापूर्वक उपचार किया जा रहा है. जिन भी बच्चों को इससे संबंधित शिकायतें आ रही हैं, वे हमारे अस्पताल आ सकते हैं. उनको हर तरह से जांच और उपचार की सुविधाएं दी जाएंगी. यह बीमारी अधिकांश बच्चों में ही होती है. इसके लिए हमारे अस्पताल में अच्छी तरह से प्रशिक्षित चिकित्सक हैं. वे ऐसे बच्चों के प्रति अधिक संवेदनशील रहते हैं. उनका यहां तुरंत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.



डॉ. बृजेश कुमार बताते हैं, यहां आने बच्चों की पूरी तरह से जांच की जाती है. अगर उनमें खून की कमी है तो खून चढ़ाया जाता है, दवा की जरूरत पर दवा दी जाती है. सभी तरह की होने वाली जांचे हमारे यहां पैथॉलॉजी में ही करा ली जाती हैं. यहां आने वाले बच्चों की हर तरह से मदद की जाती है. यह एक आनुवांशिक बीमारी होती है. इसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी होती है और लाल रक्त कोशिकाएं, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती हैं, उनकी कमी होने लगती है. थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों में सामान्य लोगों की तुलना में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन कम होते हैं.



उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया की वजह से शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं (आरबीसी) की कमी होने से शरीर में खून की कमी होने लगती है. इस स्थिति में बच्चे काफी अधिक कमजोर हो जाते हैं. उनका विकास बाधिक हो जाता है. शरीर में जिस मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंच पाता है. बार-बार खून की कमी होते रहने से बच्चे का विकास कम तो होता ही है. साथ ही, सांस का फूलना, वजन का बढ़ना जैसी समस्याएं होती हैं. बार-बार खून चढ़ाने से शरीर में आयरन जमा हो जाता है, जिससे हृदय और लिवर जैसे अंगों को नुकसान हो सकता है.



थैलेसीमिया की बीमारी बच्चों में सबसे अधिक देखने को मिलती है. अगर इस बीमारी में दिखने वाले लक्षणों की बात करें तो, थकान और कमजोरी होती है. इसमें लगातार थकावट और ऊर्जा की कमी महसूस होती है. साथ ही, त्वचा का पीला पड़ना भी देखा जा सकता है. यह एनीमिया (खून की कमी) के कारण होता है. इससे त्वचा और आंखों का सफेद भाग पीला दिखने लगता है. वहीं, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ (Shortness of Breath) की समस्या सामने आती है. इसकी वजह यह होती है कि उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. इसके साथ ही साथ, बच्चों में शारीरिक विकास भी धीमा होता है.

