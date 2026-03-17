ETV Bharat / state

साहिबगंज सदर अस्पताल ब्लड बैंक में 'रक्त संकट', थैलेसीमिया से पीड़ित पुत्री के लिए पिता ने किया रक्तदान

साहिबगंज में थैलेसीमिया से पीड़ित पुत्री के लिए पिता ने किया रक्तदान किया. लेकिन पुत्र के लिए कोई डोनर नहीं मिल रहा है.

SAHIBGANJ SADAR HOSPITAL
सदर अस्पताल में नहीं है एक भी यूनिट ब्लड (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 17, 2026 at 10:10 AM IST

|

Updated : March 17, 2026 at 10:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

साहिबगंज: बरहेट प्रखंड के रहने वाले नरेश प्रसाद साह के दो बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, जिन्हें हर महीने दो यूनिट खून की सख्त जरूरत पड़ती है. खून की किल्लत की वजह से बच्चों को खून चढ़ाए हुए एक महीने से अधिक का समय बीत चुका है. ऐसे में नरेश साह ने सोमवार को जिला ब्लड बैंक पहुंचकर खुद अपना खून दिया और उसे जांच के लिए रांची भेजा. संभवत: बुधवार को उनके एक बच्चे को खून चढ़ाया जाएगा, लेकिन दूसरे बच्चे के लिए खून का इंतजाम न हो पाने से वे निराश हैं कि आखिर खून कहां से मिलेगा

नरेश ने बताया कि उनके तीन बच्चे हैे. बड़ी बेटी मधु कुमारी (8 वर्ष) और पुत्र सत्यम कुमार (6 वर्ष) जब तीन साल के हुए, तब पता चला कि वे दोनों थैलेसीमिया से पीड़ित हैं. जबकि छोटी बेटी स्वस्थ है. नरेश के अनुसार, परिवार में पहले कोई भी इस बीमारी से ग्रसित नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि बड़ी बेटी के लिए तो उन्होंने रक्तदान कर दिया है, लेकिन बेटे को भी खून की काफी जरूरत है, जिसे लेकर वे काफी चिंतित हैं

जानकारी देते पीड़ित पिता (ईटीवी भारत)

जिला ब्लड बैंक में नहीं है खून

नरेश प्रसाद पेशे से मजदूर है और मजदूरी करके ही अपना घर चलाते हैं. गौरतलब है कि इस वक्त जिला ब्लड बैंक में खून की काफी किल्लत है और वहां एक यूनिट खून भी उपलब्ध नहीं है. इसका सबसे बुरा असर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों पर पड़ रहा है. जिले में करीब 60 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित है. कुछ परिवार तो ऐसे हैं, जिनके दो-दो बच्चे इस बीमारी की चपेट में हैं. यदि इन मरीजों को समय पर रक्त नहीं मिलता, तो उनकी स्थिति काफी गंभीर हो सकती है.

जिला में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा हैं. मंगलवार को बरहड़वा अस्पताल में शिविर लगाया जाएगा. जल्द खून का स्टॉक किया जाएगा, ताकि मरीजों को परेशानी न हो:- डॉ रामदेव पासवान, सिविल सर्जन, साहिबगंज

पतना सीएचसी से दो यूनिट खून संग्रह

जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा खून की किल्लत को देख पतना सीएचसी में सोमवार को रक्तदान शिविर लगाया. रक्तदान शिविर में जागरूक दो स्वास्थ्य कर्मियों ने ही रक्तदान किया. मंगलवार को बरहड़वा सीएचसी में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग किसी तरह से ब्लड बैंक में खून की कमी को पूरा करने में जुटी हुई है. जिला ब्लड बैंक की जल्द स्टॉक पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में खून को लेकर भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

ये भी पढ़ें: सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में 'रक्त संकट', थैलेसीमिया पीड़ितों को हो रही परेशानी!

चाईबासा में थैलेसिमिया पीड़ित बच्चों के HIV पीड़ित होने का मामला, कब जारी होगी जांच रिपोर्ट, अरुप चटर्जी का सवाल, खूब हुआ हंगामा

रांची सदर अस्पताल में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए जरूरी फैक्टर और दवाएं नहीं हैं उपलब्ध, मरीजों को हो रही परेशानी

Last Updated : March 17, 2026 at 10:34 AM IST

TAGGED:

BLOOD BANK FACING BLOOD SHORTAGE
BLOOD SHORTAGE
थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को परेशानी
SAHIBGANJ
SAHIBGANJ SADAR HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.