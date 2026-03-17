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साहिबगंज सदर अस्पताल ब्लड बैंक में 'रक्त संकट', थैलेसीमिया से पीड़ित पुत्री के लिए पिता ने किया रक्तदान

साहिबगंज: बरहेट प्रखंड के रहने वाले नरेश प्रसाद साह के दो बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, जिन्हें हर महीने दो यूनिट खून की सख्त जरूरत पड़ती है. खून की किल्लत की वजह से बच्चों को खून चढ़ाए हुए एक महीने से अधिक का समय बीत चुका है. ऐसे में नरेश साह ने सोमवार को जिला ब्लड बैंक पहुंचकर खुद अपना खून दिया और उसे जांच के लिए रांची भेजा. संभवत: बुधवार को उनके एक बच्चे को खून चढ़ाया जाएगा, लेकिन दूसरे बच्चे के लिए खून का इंतजाम न हो पाने से वे निराश हैं कि आखिर खून कहां से मिलेगा

नरेश ने बताया कि उनके तीन बच्चे हैे. बड़ी बेटी मधु कुमारी (8 वर्ष) और पुत्र सत्यम कुमार (6 वर्ष) जब तीन साल के हुए, तब पता चला कि वे दोनों थैलेसीमिया से पीड़ित हैं. जबकि छोटी बेटी स्वस्थ है. नरेश के अनुसार, परिवार में पहले कोई भी इस बीमारी से ग्रसित नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि बड़ी बेटी के लिए तो उन्होंने रक्तदान कर दिया है, लेकिन बेटे को भी खून की काफी जरूरत है, जिसे लेकर वे काफी चिंतित हैं

जानकारी देते पीड़ित पिता (ईटीवी भारत)

जिला ब्लड बैंक में नहीं है खून

नरेश प्रसाद पेशे से मजदूर है और मजदूरी करके ही अपना घर चलाते हैं. गौरतलब है कि इस वक्त जिला ब्लड बैंक में खून की काफी किल्लत है और वहां एक यूनिट खून भी उपलब्ध नहीं है. इसका सबसे बुरा असर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों पर पड़ रहा है. जिले में करीब 60 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित है. कुछ परिवार तो ऐसे हैं, जिनके दो-दो बच्चे इस बीमारी की चपेट में हैं. यदि इन मरीजों को समय पर रक्त नहीं मिलता, तो उनकी स्थिति काफी गंभीर हो सकती है.