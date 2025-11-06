पिथौरागढ़ में खस्ताहाल सड़कें बनी लोगों की परेशानी का सबब, विभाग कर रहा हादसे का इंतजार
पिथौरागढ़ में राईआगर गंगोलीहाट और थल मुवानी रोड जर्जर होने से लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
पिथौरागढ़: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश के सभी सड़कों को 31 अक्टूबर तक गड्डा मुक्त करने के आदेश दिये थे, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन सड़कों पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है. यही हाल थल मुवानी मोटर मार्ग में देखने को मिल रहा है, जहां पर पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है. जहां पर 10 किलोमीटर सड़क को जाने में एक घंटे तक समय लग रहा है. इस मार्ग से होकर प्रतिदिन मुनस्यारी, डीडीहाट, थल, पांखू, बेरीनाग, बागेश्वर समेत आदि क्षेत्रों के सैकड़ों वाहन जिला मुख्यालय की आवाजाही करते हैं. साथ ही मार्ग का चौड़ीकरण तक नहीं हुआ है.
लोक निर्माण विभाग के द्वारा खानापूर्ति के लिए कुछ स्थानों पर गड्ढे भरे तो है. सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश आर्या और पूर्व प्रधान त्रिभुवन भंडारी ने बताया कि थल मुवानी सड़क में गड्ढे होने से आये दिन दो पहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं. उन्होंने जल्द मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की है.
विदित हो कि इस मार्ग में पूर्व में हॉट मिक्स का टेंडर भी हो चुका था, लेकिन मामला कोर्ट में जाने के कारण लम्बे समय से मार्ग का सुधारीकरण नहीं हुआ, जिससे मार्ग बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है, साथ ही मार्ग कई जगहों पर काफी संकरा है. जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है. स्थानीय लोगों ने रोड चौड़ीकरण की भी मांग की है. पिथौरागढ़ एई लोक निर्माण विभाग दिनेश जोशी ने कहा कि पूर्व में यह सड़क कार्य योजना में नहीं थी. वर्तमान में इस सड़क में गड्ढों को भरने का काम तेजी से चल रहा है, नवम्बर माह में कार्य पूरा कर लिया जायेगा.
राईआगर गंगोलीहाट मार्ग भी खस्ताहाल: जिलाधिकारी के एक पखवाड़े पूर्व जिले की सभी मुख्य सड़कें गड्डा मुक्त करने के साथ ही सड़कों के किनारे उगी झाड़ियां काटने के लिए 31 अक्टूबर तक विभागों को समय दिया था. लेकिन डीएम के आदेशों का विभागीय अधिकारियों ने दरकिनार कर दिया है. हालत यह है कि एनएच 309ए राईआगर गंगोलीहाट मोटर मार्ग में तो सड़क के दोनों किनारे उगी झाड़ियों पर बुधवार देर शाम को भी नौतस घाटी के पास पर्यटकों की कार और स्थानीय कार में भिड़ंत होने से बाल बची और पर्यटकों के कार में चीख पुकार मच गई.
राईआगर और गंगोलीहाट के बीच सड़क के दोनों और उगी झाड़ियों से घास नहीं कटने से सड़क नहीं दिखाई दे रही है. पूर्व में दो बाइक सवारों में आपसी टक्कर में घायल हो गये थे. पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा भंडारी ने बताया कि राईआगर गंगोलीहाट सड़क में आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं. इस मार्ग से होकर प्रतिदिन सरकार के जनप्रतिनिधि और अधिकारी जाते हैं. लेकिन किसी ने मार्ग में उगी झाड़ियों को कटाने की जहमत नहीं उठाई. प्रतिदिन इस मार्ग से होकर सैकडों भक्त हाट कालिका मंदिर और पाताल भुवनेश्वर दर्शन के लिए जाते हैं. उन्होंने शीघ्र मार्ग से झाड़ियों का कटान करने की मांग की है. इधर बेरीनाग, देवीनगर, उड़ियारी बैंड क्षेत्र में सड़कों को गड्ढा मुक्त तक नहीं किया है. अवर अभियन्ता एनएच विपिन जोशी ने कहा कि मार्ग में उगी झाड़ियों को दो दिन के भीतर कटवा लिया जाएगा. गड्ढे में को ठीक करने के लिए शीघ्र हॉटमिक्स का कार्य शुरू किया जा रहा है.
