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बोल्डर और मलबा आने से थल-बेरीनाग मार्ग बंद, एक जेसीबी मशीन के भरोसे सड़क खोलने के इंतजाम!

सड़क पर आए बडे़-बड़े बोल्डर और मलबा एक मशीन से हटाने में काफी ज्यादा समय लगने को लेकर भी लोगों ने सवाल खड़े किए. लोनिवि की ओर से सड़क खोलने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नजर नहीं आया. मार्ग पर दिल्ली, हल्द्वानी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, डीडीहाट, मुनस्यारी, धारचूला, बेरीनाग और पिथौरागढ़ को जाने वाली बसें समेत सैकड़ों टैक्सी वाहन फंस गए. गर्मी और उमस में बसों और टैक्सी में सवार यात्री भूखे-प्यासे पांच घंटे तक इंतजार करते रहे. इस दौरान शव यात्रा को लेकर थल जा रहे वाहन भी फंसे रहे.

बेरीनाग: थल-उडियारी बैंड-बेरीनाग मोटर मार्ग पर चुनी पातल के पास नहर क्षतिग्रस्त होने से पहाड़ी का हिस्सा दरक गया. जिससे मलबा और बोल्डर आने से मार्ग बंद हो गया. लोक निर्माण विभाग ने करीब एक घंटे के बाद मार्ग खोलने के लिए एक जेसीबी मशीन भेजी, लेकिन कुछ सड़क से बोल्डर हटाने के बाद यह जेसीबी मशीन भी खराब हो गई. जिसको लेकर मौके पर मौजूद वाहन चालकों और सवारियों में आक्रोश फैल गया.

व्यापार संघ अध्यक्ष बबलू सामंत और सामाजिक कार्यकर्ता मुन्ना जंगपागी ने बताया कि मार्ग बंद होते ही विभागीय और स्थानीय अधिकारियों को सूचना कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी मार्ग को खोलने के लिए सिर्फ एक मशीन लगाई गई है. ऐसे में धीमी गति से सड़क खोलने का काम किया जा रहा है. जिसके चलते मार्ग को सुचारू करने में देरी हो रही है. उन्होंने आपदा काल को देखते हुए अतिरिक्त जेसीबी मशीनों को तैनात कर मार्ग खोलने की मांग की है. खबर लिखे जाने तक भी सड़क नहीं खुली थी. इधर, पिछले दिनों हुई बारिश के कारण जिले भर में 15 सड़कें बंद चल रही हैं.

सड़क बंद होने से लोग परेशान (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

पहले ही नहर क्षतिग्रस्त होने की शिकायत की गई थी: पिछले हफ्ते थल में आयोजित 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम में थल में विभिन्न संगठनों ने थल में माइक्रोहाइडिल को जाने वाली नहर क्षतिग्रस्त होने, कभी बड़ा हादसा होने और सड़क बंद होने की शिकायत की थी, लेकिन शिकायत के बाद भी विभागों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. जिस कारण रविवार को नहर क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क बंद हो गई. यदि समय रहते नहर को ठीक कर दिया होता तो लोगों सड़क बंद के कारण परेशान नहीं होना पड़ता.

सड़क पर गिरे पत्थर (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"सड़क बंद होते ही लोनिवि को जेसीबी मशीन मौके पर भेजने के आदेश कर दिए गए थे. मलबा और बोल्डर ज्यादा होने के कारण जेसीबी को मार्ग खोलने में समय लग रहा है. जल्द ही मार्ग खोल दिया जाएगा."- दयाल चंद्र मिश्रा, तहसीलदार, बेरीनाग

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