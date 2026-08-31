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मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुरजी ने हिंडोले में दिया आखिरी दर्शन, पूरे एक महीने तक सोने-चांदी के झूले में झुलाया गया

भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया के दिन ब्रजमंडल के सभी मंदिरों में हिंडोले में विराजमान करकट ठाकुरजी ने अपने भक्तों को दर्शन दिए. पूरे मंदिर प्रांगण में रंग बिरंगी लाइटों से विशेष सजावट की गई. दूर दराज से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुरजी के दर्शन किए.

मथुरा : पुष्टिमार्ग संप्रदाय के मंदिर द्वारकाधीश में सोमवार को हिंडोले का समापन किया गया. ठाकुरजी ने पूरे एक महीने तक सोने-चांदी के हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए. सावन का महीना खत्म होने के बाद आज हिंडोले के आखिरी दर्शन करने दूर-दराज से श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे.

श्रावण मास का महीना शुरू होते ही मंदिरों में ठाकुरजी के लिए सोने-चांदी के विशाल हिंडोले में विराजमान कर भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं. सावन का महीना खत्म होते ही ठाकुरजी ने आज हिंडोले में भक्तों को आखिरी दर्शन दिए.

पुष्टिमार्ग संप्रदाय के प्रमुख मंदिर द्वारकाधीश में सोमवार को शाम 5:10 पर ठाकुरजी हिंडोले में विराजमान हुए और 5:40 पर हिंडोल के दर्शन पट बंद कर दिए गए. बता दें कि सोने-चांदी के विशाल हिंडोले ब्रज में प्रसिद्ध हैं. साथ ही मंदिरों में प्रमुख सफेद, काली, केसरिया, हरी, लाल, नीली, पीली, घटाएं आयोजित की जाती हैं.

द्वारकाधीश मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया, ब्रज में पुष्टिमार्ग संप्रदाय के मंदिर द्वारकाधीश में आज आखिरी हिंडोले में ठाकुरजी को विराजमान कर कर विशेष दर्शन कराए गए. सोने-चांदी के विशाल हिंडोले में ठाकुरजी को झूला झुलाया जाता है. सावन के पूरे एक महीने तक ठाकुरजी हिंडोले में विराजमान होते हैं. भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन हिंडोले का पर्व समाप्त हो जाता है. मंदिर प्रांगण में प्राकृतिक मौसम का एहसास दिलाने के लिए ठाकुरजी को घटाओं के दर्शन भी कराए जाते हैं.

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