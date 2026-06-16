ETV Bharat / state

राधावल्लभ मंदिर में फूलों से सजा ठाकुर जी का दरबार, भजन कीर्तन की धूम

इटावा: सोमवती अमावस्या और पुरुषोत्तम मास के संपन्न होने पर शहर के छैराहा स्थित वृंदावन धाम (राधाबल्लभ मंदिर) पर ठाकुर जी के दरबार में फूल बंगला सजाया गया है. भक्तों ने युगल सरकार को नौका विहार भी कराया. मंदिर में भजन कीर्तन की धूम रही और भंडारे का प्रसाद भी वितरित किया गया. नौका विहार उत्सव और ठाकुर जी के फूल बंगले का दर्शन करने को मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही है.

राधाबल्लभ मंदिर पर सभी उत्सव वृंदावन धाम की परंपरा के अनुसार मनाए जाते हैं. हर साल शरद पूर्णिमा पर ठाकुर को चंद्रमा की रोशनी में जहां शरद बिहार कराया जाता है.

पुरुषोत्तम मास के संपन्न होने पर प्रथम वार ठाकुर का नौका विहार उत्सव मनाया गया. यहां पर पुरुषोत्तम मास में साल भर के सभी त्यौहार भी परंपरा गत ढंग से मनाए गए थे. ठाकुर जी के चरण सेवक गोपाल प्रकाश चंद्र गोस्वामी ने भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद जहां विशेष श्रृंगार किया. ठाकुर जी के दरबार में विभिन्न प्रकार के खुशबूदार फूलों से फूल बंगला भी सजाया गया और विभिन्न प्रकार के फलों के साथ जूस अर्पित किए गए.

फूल बंगले से सजा ठाकुर जी का दरबार (Video Credit: ETV Bharat)



युगल सरकार को नौका विहार: ठाकुर जी के गर्भ गृह के बाहर एक विशेष छोटा तालाब बनाया गया था. पानी से भरे तालाब में गुलाब कमल बेला अन्य प्रकार के फूलों की पत्तियां व इत्र भी डाला गया था. तालाब में डाली गई सजी धजी नाव के ऊपर जब युगल सरकार को नौका विहार के लिए विराजमान किया गया तो पूरा मंदिर परिसर जय-जय राधे के जय घोष से गुंजायमान हो उठा.