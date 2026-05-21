सुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड : बरी होकर लौटे ठाकुर राज सिंह बोले- CBI का धन्यवाद !
ठाकुर राज सिंह ने बलिया के आनंन्द नगर में अपने पैतृक आवास पर दोपहर 2 बजे प्रेसवार्ता की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 8:14 PM IST|
Updated : May 21, 2026 at 8:19 PM IST
बलिया : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड मामले में बंगाल पुलिस और जांच एजंसियों की बड़ी चूक सामने आई है. आरोपी का नाम एक जैसा होने के कारण बलिया के रहने वाले ठाकुर राज सिंह को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की पूछताछ और जांच के बाद ठाकुर राज सिंह निर्दोष पाये गये. बरी होने के बाद बलिया पहुंचे ठाकुर राज सिंह ने गुरुवार को आनंन्द नगर में अपने पैतृक आवास पर दोपहर 2 बजे प्रेसवार्ता की.
उन्होंने बताया कि उन्हें अयोध्या से गिरफ्तार किया गया था. एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना जांच के मुझे अपराधी बना दिया गया. उसके बाद मुझे वहां से कोलकाता भेज दिया गया.
उन्होंने बताया कि कोलकाता में मुझे सीआईडी के ब्यूरो में रखा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मानसिक प्रताड़ित किया गया. शारीरिक प्रताड़ित किया गया. इसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की, तब मेरे साथ न्याय हुआ.
उन्होंने बताया कि सीबीआई ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर तुम गलत नहीं हो, तो तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा. उन्होंने कहा कि मैं सीबीआई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वह मुझे बाइज्जत बरी करके यहां भेजा है.
उन्होंने बताया कि कोई एविडेंस नहीं था उनके पास, सिर्फ राज सिंह एक नाम था. उस नाम के चलते मुझे गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने कहा कि मेरे परिवार ने लड़ाई लड़ी है. मैं 10 दिन बाद बरी हुआ हूं.
उन्होंने बताया कि सीबीआई की टीम हैरान थी कि अरे! यह कैसे हो गया. इतने बड़े मामले में एक निर्दोष को क्यों फंसाया गया? सीबीआई टीम खुद वहां पर हैरान थी.
उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे फर्जी में फंसा दिया गया, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूं, मेरा राजनीतिक कैरियर है, इसलिए मुझे फंसा दिया गया. उन्होंने बताया कि मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश सचिव हूं.
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