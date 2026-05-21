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सुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड : बरी होकर लौटे ठाकुर राज सिंह बोले- CBI का धन्यवाद !

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में अपनी गिरफ्तारी पर ठाकुर राज सिंह ने पीसी की. ( ETV Bharat )