ठाकुर प्यारेलाल सिंह: भूदान आंदोलन के प्रथम शहीद, "बिना पैसे खर्च किए जीत जाते थे चुनाव"

ठाकुर प्यारेलाल सिंह को आजादी की लड़ाई के साथ ही छत्तीसगढ़ श्रम आंदोलन का प्रणेता माना जाता है.

THAKUR PYARELAL SINGH
ठाकुर प्यारेलाल सिंह (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 21, 2025 at 6:00 AM IST

रायपुर: आजादी की लड़ाई के साथ ही मजदूर आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का भी नाम आता है. उनकी जन्म जयंती हर साल 21 दिसंबर को मनाई जाती है. ठाकुर प्यारेलाल सिंह शिक्षा मंत्री रहे. रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे. मजदूर आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी उन्हें पहचान जाता है. छात्र आंदोलन के दौरान ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने मार्गदर्शन देने का काम भी किया था. अंग्रेजों ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव से देश निकाला कर दिया था, जिसके बाद वे रायपुर में आकर रहने लगे थे. ठाकुर प्यारेलाल सिंह में एक खास बात थी बिना पैसे खर्च किए चुनाव जीत जाया करते थे.

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि "छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रांत बरार के इतिहास में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का योगदान अविस्मरणीय रहा है. उनको बाद में त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है. महंत लक्ष्मी नारायणदास और अन्य लोगों ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह के आंदोलन में योगदान को देखते हुए कहा था की गरीबों का मसीहा है. प्यारेलाल ठाकुर हमारा है. प्यारेलाल ठाकुर की लोकप्रियता ज्यादा थी. राजनांदगांव के पास दैहान गाँव के रहने वाले थे. उनका जन्म सन 21 दिसंबर 1891 को हुआ था. ठाकुर प्यारेलाल सिंह राजनांदगांव में आकर अपना कार्य आरंभ किया. वहां पर मिल मजदूरों का नेतृत्व किया. इसके पहले हमको उदाहरण मिलता है कि छत्तीसगढ़ में 1907 के आसपास छात्र आंदोलन हुआ था. इस छात्र आंदोलन में भी उन्होंने मार्गदर्शन देने का काम किया था. ठाकुर प्यारेलाल सिंह को एक प्रकार से बहुमुखी प्रतिभा के धनी हम कह सकते हैं, वे छात्रों के मार्गदर्शक के साथ ही किसानों के मार्गदर्शक रहे. एक समाज सेवी भी रहे. ठाकुर प्यारेलाल सिंह एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते हैं. ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जीवन बिल्कुल सादा सिंपल था. उनका स्वभाव सरल था. लोगों के साथ घुल मिलकर उठना बैठना होता था. यह उनकी लोकप्रियता के लिए महत्वपूर्ण रही."

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि "मैं मध्य प्रदेश की इतिहास में पहले उनको व्यक्ति पाता हूं जो बिना अपने तरफ से कोई ज्यादा पैसा खर्च किए एक प्रकार से चुनाव जीत जाते थे. इसकी बड़ी वजह थी उनकी लोकप्रियता. ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में राजनादगांव में जो मजदूर आंदोलन हुआ था, गोली कांड हुआ था, ऐसे बहुत से प्रसंग मिलते हैं. बाद में अंग्रेजों ने राजनादगांव रियासत से देश निकाल दिया गया. उसके बाद ठाकुर प्यारेलाल सिंह रायपुर में आकर रहना शुरू किए. वकालत भी की लेकिन वकालत को भी त्याग दिया. मध्य प्रांत और बरार के काउंसिल में कुछ समय तक एमएलसी भी बने थे. कुछ समय तक शिक्षा मंत्री भी रहे. शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था."

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि "ठाकुर प्यारेलाल सिंह कालांतर में भूदान आंदोलन में जुड़ गए. विनोबा भावे जी के साथ मिलकर भूदान आंदोलन के समय में जब वे जबलपुर में थे. तब यात्रा करते समय उनका निधन हो गया. ठाकुर प्यारेलाल सिंह को भूदान आंदोलन का प्रथम शहीद भी कहा जाता है. त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक अविस्मरणीय व्यक्तित्व के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं. ठाकुर प्यारेलाल सिंह के पुत्र और परिवार के सभी लोगों ने आंदोलन में भाग लिया था. परिवार की परिवाह किए बगैर ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया."

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि "ठाकुर प्यारेलाल सिंह तीन बार रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं. यह ठाकुर प्यारेलाल की लोकप्रियता को दर्शाता है. त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह का मजदूर आंदोलन में उस समय के वीवी गिरी भी आए थे जो मजदूर आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे. अखिल भारतीय स्तर पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का जो योगदान है. वह समाज सुधारक के रूप में राजनेता के रूप में मजदूर आंदोलन के नेता के रूप में उनको जाना जाता है. ठाकुर प्यारेलाल सिंह अच्छा लिखते भी थे.

राजनादगांव में 1909 के आसपास संस्कृति पुस्तकालय की स्थापना की थी. उस पुस्तकालय में जब देवेश दत्त मिश्रा के पास जब मैं गया 40 सालों के बाद उस पुस्तकालय का ताला खुलवा कर देखा तो मुझे उनके बहुत सारे पत्र देखने को मिले. पत्र के साथ-साथ मुझे एक नई जानकारी भी मिली ठाकुर प्यारेलाल सिंह हस्तलिखित पत्रिका भी निकाला करते थे. निश्चित रूप से आज की पीढ़ी को शासन ने यहां भी त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम से निमोरा में संस्थान की स्थापना की है."

इतिहासकार का मानना है कि व्यक्तिगत रूप से इन विभूतियों का व्यक्तित्व और कृतित्व को उल्लेखित करके अध्येता (पढ़ने वाले) को पढ़ाना चाहिए ताकि इससे प्रेरणा मिल सके और आगे बढ़ सके. सही अर्थों में छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों के योगदान का आकलन होना चाहिए. ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी समझ सकते हैं. ठाकुर प्यारेलाल सिंह के मन में छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति के लिए पीड़ा थी. चाहे वह गरीब क्यों ना हो. छत्तीसगढ़ के एक शुभचिंतक के रूप में पहचान बनाई थी. आखरी सांस तक ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ को अपने हृदय में रखा. गरीब मजदूर और किसान सभी के हित के लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सोचा.

