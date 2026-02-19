बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का स्थान बदला; गोस्वामी समाज नाराज, हाई पावर कमेटी ने बुलाई आपात बैठक
हाई पावर कमेटी ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लागू की है नई व्यवस्था, समाज ने परंपरा के खिलाफ बताया.
मथुरा : वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को लेकर गोस्वामी समाज और हाई पावर कमेटी के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है. मंदिर की व्यवस्थाएं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कमेटी ने कुछ बदलाव किए तो गोस्वामी समाज के लोग भड़क उठे. जगमोहन परिसर में ताला डालकर विरोध किया. हाई पावर कमेटी ने आपातकाल बैठक गुरुवार शाम को बुलाई है.
सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर कमेटी ने दो दिन पूर्व मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया है. तय किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ठाकुर जी के दर्शन अच्छे से कराने के लिए प्रतिमा गर्भ गृह से निकालकर जगमोहन चबूतरा पर विराजमान कराई जाए. मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित करते हुए लाइन लगाकर दर्शन के आदेश पारित किए गए.
बुधवार को मंदिर के द्वार खुलने से पहले ठाकुर जी को जगमोहन परिसर में विराजमान कर श्रद्धालुओं को दर्शन कराए गए. इससे श्रद्धालुओं को आसानी हुई. वहीं गोस्वामी समाज के लोग जगमोहन परिसर में विराजमान ठाकुर जी को देखकर क्रोधित हो गए. मंदिर दोपहर में बंद होने के बाद जगमोहन परिसर में ताला डाल दिया और नारेबाजी करने लगे. आरोप लगाया कि हाई पावर कमेटी मनमानी कर रही है. पुरानी परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.
पावर कमेटी ने कई अहम बिंदुओं पर फैसले लिए. इसमें 25 फरवरी से बांके बिहारी मंदिर की लाइव स्क्रीनिंग से दर्शन कराने और मंदिर खुलने और बंद करने के समय में बदलाव भी है. मंदिर के अंदर भीड़भाड़ नहीं होगी, क्योंकि स्टील की रेलिंग के जरिए ही श्रद्धालु लाइन बनाकर दर्शन कर करेंगे.
कमेटी अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि कमेटी के सभी सदस्यों के साथ सहमति बनी है कि भगवान बांके बिहारी जी को जगमोहन में विराजमान कराया जाए ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन बेहतर तरीके से करने को मिल सके. भगवान जगमोहन में अपने सखियों के साथ रहते हैं. श्रद्धालुओं को जितनी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, उतना अच्छा प्रचार-प्रसार भी होगा. एक बंद कमरे में ठाकुर जी के दर्शन अच्छा नहीं है. मंदिर की व्यवस्थाएं अच्छी बन रही हैं. श्रद्धालुओं के साथ अब धक्कामुक्की वाला दृश्य नहीं आता है. कुछ अच्छाइयां करने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाना भी जरूरी है. व्यक्ति का मन अच्छा होना चाहिए, जब द्वेष भावना होगी तो कर्म भी द्वेष भावना के होंगे. चाहे वह कितना बड़ा चोला क्यों ना पहने. सुख वही मिलता है जब कर्म अच्छे होते हैं. मंदिर में व्यवस्थाएं अच्छी होंगी तो दर्शन करने भी श्रद्धालु अधिक से अधिक आएंगे.
दूसरी ओर गोस्वामी समाज के जॉली गोस्वामी ने बताया कि कमेटी मर्यादाओं को तार तार करना चाहती है. उनको पता होना चाहिए कि मंदिर के गर्भ गृह की क्या अहमियत होती है. गर्भ गृह ठाकुर जी का घर होता है. वहीं से श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाते थे. ठाकुर जी के स्थान को लेकर छेड़छाड़ की जा रही है.
