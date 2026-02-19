ETV Bharat / state

बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का स्थान बदला; गोस्वामी समाज नाराज, हाई पावर कमेटी ने बुलाई आपात बैठक

गोस्वामी समाज ने की नारेबाजी. ( Photo Credit; ETV Bharat )