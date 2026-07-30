सावन के साथ ब्रज में बिखरी आस्था की छटा, सोने-चांदी के हिंडोले में ठाकुर जी ने दिए दर्शन
मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर में गुरुवार से हिंडोले शुरू हो गए. घटाओं भी होगा आयोजन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 7:11 PM IST
मथुरा : सावन का महीना शुरू होते ही गुरुवार को मंदिरों में बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे. पुष्टिमार्ग संप्रदाय द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी आज सोने-चांदी के हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए. दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने श्रावण मास में ठाकुर जी के दर्शन किए.
सावन का महीना शुरू होते ही मंदिर में घटाओं के दर्शन भी कराए जाएंगे. मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की पूजा की जाती है. ठाकुर जी को प्राकृतिक मौसम का एहसास कराया जाता है. श्रावण मास में द्वारकाधीश मंदिर में हर रोज अनेक प्रकार की घटाएं का आयोजन किया जाएगा. पशु पक्षियों की आवाज, बादल की गड़गड़ाहट और बिजली का चमकना मंदिरों में विशेष आयोजन होंगे.
द्वारकाधीश मंदिर में प्राचीन विशाल हिंडोल रखे हुए हैं. इन हिंडोले पर सोने और चांदी की परत लगी हुई है. सावन का महीना शुरू होते ही ठाकुर जी को इन हिंडोले में विराजमान कराकर शाम को भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं. सावन में एक महीने तक मंदिर परिसर में शाम को अनेक प्रकार की घटाएं जैसे हरी घटा, केसरिया घटा, काली घटा, गुलाबी घटा, सफेद घटा प्रसिद्ध है.
द्वारकाधीश मंदिर के प्रबंधक राकेश तिवारी ने बताया, श्रावण मास शुरू होते ही पहले दिन पुष्टिमार्ग संप्रदाय के द्वारकाधीश मंदिर में आज बाल स्वरूप के ठाकुर जी सोने-चांदी के हिंडोले में विराजमान कराए गए और भक्तों ने अद्भुत दर्शन किए. मंदिर परिसर में काफी प्राचीम विशाल हिंडोला है, इन हिंडोलों में सोने-चांदी की परत लगी हुई है. सावन के महीने और विशेष आयोजन के दिन इन हिंडोलों को निकाला जाता है. मंदिर परिसर में हर रोज शाम को घटाओं के आयोजन होंगे. सबसे प्रसिद्ध काली, केसरिया और हरी घटा है. इसके दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं.
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