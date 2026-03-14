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कवि और साहित्यकार के साथ तहसीलदार भी थे ठाकुर जगमोहन सिंह, शिवरीनारायण में बाढ़ के बाद हुई तबाही पर लिखी कविता

14 मार्च को ठाकुर जगमोहन सिंह की पुण्यतिथि मनाई जाती है. उनका साहित्य और प्रशासन दोनों में अहम योगदान रहा है.

THAKUR JAGMOHAN SINGH
कवि और साहित्यकार के साथ तहसीलदार भी थे ठाकुर जगमोहन सिंह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 14, 2026 at 6:05 AM IST

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Updated : March 14, 2026 at 6:47 AM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार ठाकुर जगमोहन सिंह की पुण्यतिथि 14 मार्च को मनाई जाएगी. साहित्य और समाज में उनके योगदान को याद किया जाएगा. उन्होंने कम उम्र में ही हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था.

19वीं सदी के प्रमुख साहित्यकार

इतिहासकार डॉ. रामेंद्रनाथ मिश्रा के अनुसार 19वीं सदी में ठाकुर जगमोहन सिंह का नाम साहित्य के क्षेत्र में अविस्मरणीय माना जाता है. उनका जन्म वर्ष 1857 में हुआ था और मात्र 42 वर्ष की आयु में 1899 में उनका निधन हो गया. उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था, जिसका संबंध 1857 की क्रांति से रहा था.

19वीं सदी में ठाकुर जगमोहन सिंह का नाम साहित्य के क्षेत्र में अविस्मरणीय माना जाता- इतिहासकार डॉ. रामेंद्रनाथ मिश्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिता को मिली थी काला पानी की सजा

ठाकुर जगमोहन सिंह के पिता ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था. इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें काला पानी की सजा सुनाई थी. इसी देशभक्ति और संघर्ष वाले परिवार में ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म हुआ था.

धमतरी और शिवरीनारायण रहा कार्यक्षेत्र

ठाकुर जगमोहन सिंह का प्रमुख कार्यक्षेत्र धमतरी और शिवरीनारायण रहा. वे 1880 से 1882 के बीच धमतरी में रहे. इसके बाद 1882 से 1887 तक शिवरीनारायण में उन्होंने कार्य किया. शिवरीनारायण में वे तहसीलदार के पद पर कार्यरत रहे और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साहित्य सेवा भी करते रहे.

भारतेंदु हरिश्चंद्र से रही घनिष्ठ मित्रता

बनारस में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र से हुई थी. भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित साहित्यिक मंडल में भी ठाकुर जगमोहन सिंह सक्रिय रहे. बाद में शिवरीनारायण में उन्होंने जगमोहन मंडल की स्थापना की और कई साहित्यकारों तथा विद्वानों से जुड़ाव बनाया.

THAKUR JAGMOHAN SINGH
कौन थे ठाकुर जगमोहन सिंह? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रमुख साहित्यिक कृतियां

ठाकुर जगमोहन सिंह की कई महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय मानी जाती हैं. उनकी रचनाओं में प्रकृति की सुंदरता और नारी चित्रण प्रमुख रूप से दिखाई देता है. उन्हें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था.

THAKUR JAGMOHAN SINGH
कवि और साहित्यकार ठाकुर जगमोहन सिंह की कृतियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भयंकर बाढ़ का कविता में किया उल्लेख

शिवरीनारायण में तहसीलदार रहते समय वहां भयंकर बाढ़ आई थी. इस बाढ़ में तहसील कार्यालय, कई मकान और सरकारी भवन ध्वस्त हो गए थे. बाढ़ के कारण बाद में तहसील कार्यालय को जांजगीर स्थानांतरित करना पड़ा. इस कठिन समय में भी ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन किया. उन्होंने उस भयंकर बाढ़ और उससे हुई तबाही का वर्णन अपनी कविताओं में भी किया.

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Last Updated : March 14, 2026 at 6:47 AM IST

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