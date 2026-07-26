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परिवार में लड़की नहीं तो जानकी को बेटी मान किया कन्यादान, 40 साल से एक परिवार निभा रहा ये परंपरा

शुरुआत में इस परंपरा को 50 रुपए देकर शुरू किया गया था, लेकिन जैसे-जैसे साल आगे बढ़ता गया, इस राशि में बढ़ोतरी होती गई.

माता जानकी का कन्यादान करने की परंपरा
माता जानकी का कन्यादान करने की परंपरा (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 26, 2026 at 12:16 PM IST

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अलवर : विवाह समारोह में वधू पक्ष की ओर से निभाई जाने वाली कन्यादान की रस्म एक महत्पूर्ण रस्म मानी जाती है. वहीं, हर साल अलवर शहर में आयोजित होने वाले मेले में भी भगवान जगन्नाथ व माता के विवाह के आयोजन के दौरान यह रस्म रूपबास स्थित रूप हरि मंदिर में निभाई जाती है, जहां आसपास के लोग माता जानकी का कन्यादान करते हैं. इसी परंपरा को अलवर शहर का एक परिवार गत 40 वर्षों से निभा रहा है. इस परंपरा को परिवार के मुखिया ने शुरू किया था, लेकिन उनके देहांत के बाद, आज भी उनके बेटे सहित पूरा परिवार मंदिर परिसर पहुंचकर कन्यादान की परंपरा को निभाते हैं. इसके लिए परिवार के सदस्य समय निकालकर गुरुग्राम से हर साल मेले के अवसर पर अलवर आते हैं.

परिवार की सदस्य निशा ठाकुर ने बताया कि उनके परिवार में तीन बेटे हैं, कोई बेटी नहीं है. उनके पति प्रकाश ठाकुर ने करीब 40 साल पहले इस परंपरा को शुरू किया था, तब उन्होंने माना कि उनके बेटी नहीं है, तो वह माता जानकी को अपनी बेटी मानकर उनका कन्यादान करेंगे. आज उनके पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सिखाई हुई सीख व शुरू की गई परंपरा को आज भी अनवरत उनका परिवार जारी रखे हुए है. शुरुआत से ही उनके परिवार का विश्वास भगवान जगन्नाथ पर रहा है. भगवान के आशीर्वाद से ही उनके बच्चे आज अच्छे मुकाम तक पहुंच रहे हैं. उनके पति की ओर से शुरू की गई इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए उनके बड़े बेटे सुनील गुरुग्राम से अपने काम से समय निकालकर अलवर पहुंचते हैं और पूरे परिवार के साथ जगन्नाथ मंदिर जाकर कन्यादान की रस्म पूरी करते हैं.

जानकी माता को बेटी मानकर कन्यादान करने की परंपरा (ETV Bharat Alwar)

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उन्होंने बताया कि वह हर साल रूपवास स्थित रूप हरि मंदिर पूरे परिवार के साथ जाते हैं. इस रस्म को निभाने के बाद उन्हें अत्यंत खुशी महसूस होती है. इस रस्म को निभाने के बाद उन्हें आज तक लगा ही नहीं कि उनके परिवार में बेटी नहीं है. उनसे जितना बनता है वह उतना कन्यादान में देते हैं. यह रथ यात्रा हर साल निकलती है. इस दौरान वह रथ यात्रा में भी शामिल होते हैं. पहले रूपवास एक गांव हुआ करता था, जिसे भगवान जगन्नाथ का ससुराल भी कहा जाता है, जहां लोग भगवान जगन्नाथ की अगवानी करते हैं. आज यह क्षेत्र अलवर शहर के अधीन ही आता है, जहां मेले के दौरान रौनक रहती है.

भगवान जगन्नाथ
भगवान जगन्नाथ (ETV Bharat Alwar)

50 रुपए देकर शुरू की गई परंपरा : सुनील ठाकुर ने बताया कि उनके पिता ने करीब 40 साल पहले इस परंपरा की शुरुआत की. आज वह परिवार के बड़े बेटे होने के नाते इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं. वह गुड़गांव में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन मेले के लिए वह समय निकालकर हर साल अलवर आते हैं. शुरुआत में इस परंपरा को 50 रुपए देकर शुरू किया गया था, लेकिन जैसे-जैसे साल आगे बढ़ता गया, इस राशि में बढ़ोतरी होती गई. आज परिवार से जितना बनता है वह उतना माता जानकी का कन्यादान करते हैं. उनके पिता प्रकाश ठाकुर के भगवान जगन्नाथ मंदिर के महंत से अच्छे संबंध भी थे, जिससे वह कई सालों से मंदिर से जुड़े हुए थे. इसी दौरान उनके मन में भाव आया और उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया.

अलवर का ठाकुर परिवार निभा रहा परंपरा
अलवर का ठाकुर परिवार निभा रहा परंपरा (ETV Bharat Alwar)

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देर रात किया कन्यादान : सुनील ठाकुर ने बताया कि शनिवार देर रात करीब 1 बजे वह उनके परिवार के साथ मंदिर पहुंचे और वरमाला महोत्सव के बाद उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ माता जानकी का कन्यादान किया और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया. उन्होंने कहा कि उनके पिता की ओर से शुरू की गई इस परंपरा को अनवरत जारी रखने के प्रयास है. मंदिर के महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि भगवान जगन्नाथ व माता जानकी का 172वां वरमाला महोत्सव शनिवार देर रात करीब 12 बजे संपन्न हुआ. इस दौरान चांदी की वरमाला के साथ अलग-अलग तरह के फूलों से तैयार हुई 15 वरमाला पहनाई गई. इस वरमाला महोत्सव के अलवर शहर के करीब 20 हजार से ज्यादा श्रद्धालु परिसर में मौजूद रहे. इसके बाद भक्तों की ओर से माता जानकी के कन्यादान की रस्म पूरी की गई. 27 जुलाई को भगवान जगन्नाथ माता जानकी के साथ रूप हरि मंदिर से पुराना कटला सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर के लिए इंद्र विमान से रवाना होंगे.

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माता जानकी का कन्यादान
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