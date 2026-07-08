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गाजियाबाद में फिर एक्टिव 'ठक-ठक गैंग, बातों में उलझाकर लूट को दे रहा अंजाम

गाजियाबाद के कवि नगर थाना क्षेत्र में ठगों ने बैंक के बाहर निजी कंपनी के अकाउंटेंट को बातों में उलझाया, करीब 12 लाख ले उड़े

'ठक-ठक गैंग ने निजी कंपनी के अकाउंटेंट से लूटे 12 लाख रूपए
'ठक-ठक गैंग ने निजी कंपनी के अकाउंटेंट से लूटे 12 लाख रूपए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 8, 2026 at 7:42 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद के कवि नगर थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर ठगों ने बैंक के बाहर निजी कंपनी के अकाउंटेंट को बातों में उलझा कर करीब 12 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए. घटना उस वक़्त हुई जब अकाउंटेंट बैंक से काम निपटाकर अपनी कार में बैठने जा रहा था. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश में कई टीमेंं लगाई गई हैं.

निजी कंपनी के अकाउंटेंट से लूटे 12 लाख रूपए

मिली जानकारी के मुताबिक, संदीप निजी कंपनी में बतौर अकाउंटेंट काम करते है. संदीप कंपनी के चेक और नगदी जमा करने के लिए बुधवार दोपहर राजनगर डिस्टिक सेंटर स्थित कोटक महिंद्रा बैंक पहुंचे थे. बैंक से वापस निकालने के बाद संदीप अपनी कार में जाकर बैठ गए और नकदी से भरा हुआ बैग अपनी गाड़ी में रख दिया. तभी एक युवक संदीप के पास पहुंचता है. युवक ने संदीप से कहा कि गाड़ी के आगे कुछ सामान और पैसे गिरे हुए हैं. संदीप जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तभी बदमाश मौके का फायदा उठाकर युवक की कार में रखा नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो जाता है. जब तक संदीप को ठगी का एहसास होता तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था.

गाजियाबाद में फिर एक्टिव 'ठक-ठक गैंग.अकाउंटेंट से 12 लाख लेकर हुए फरार (ETV Bharat)

लोगों का ध्यान भटकाकर लूट को अंजाम देता है गैंग

घटना की सूचना मिलते ही कवि नगर पुलिस मौके पर पहुंची. पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस को आशंका है कि घटना को ठक ठक गैंग या इसी तरह के किसी संगठित गिरोह ने अंजाम दिया है जो लोगों का ध्यान भटकाकर गाड़ी से नकदी या कीमती सामान चोरी कर लेते हैं. फिलहाल, पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाली जा रही है.

सहायक पुलिस आयुक्त कविनगर ने दी मामले की जानकारी

सहायक पुलिस आयुक्त (कविनगर) सूर्यबली मौर्य के मुताबिक, 8 जुलाई 2026 को समय करीब 11:50 पर थाना कविनगर को संदीप पुत्र रामध्यान द्वारा जरिए दूरभाष सूचना दी गई कि वह आरडीसी स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में चेक जमा करने आया था. जब वह चेक जमा करकर अपनी गाड़ी में बैठा, तो उसने बैग उतारकर गाड़ी में रख दिया. तब एक व्यक्ति उसके पास आता है, उसे कहा कि आपकी गाड़ी के आगे कोई आपका कुछ सामान गिरा हुआ है, तथा पैसे गिरे हुए हैं. संदीप का कहना था गाड़ी से उतरकर जब वह गया तो वहां 10-10 के नोट पड़े हुए थे.

मामले की जांच के लिए पुलिस की पांच टीमें गठित

सूर्यबली मौर्य ने आगे बताया, संदीप नोट उठाकर वापस जब गाड़ी में आया, तो गाड़ी में उसका बैग नहीं था. उसके अनुसार गाड़ी में रखे बैग में उसका लैपटॉप तथा कुल 10 से 12 लाख रुपये थे. इस सूचना पर थाना कविनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा घटना के सफल अनावरण के लिए कुल पांच टीमों का गठन कर प्रयास किए जा रहे हैं. संबंध में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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गाजियाबाद में ठक ठक गैंग
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