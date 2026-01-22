ETV Bharat / state

थाईलैंड की क्वीन चाओखोन फ्रा सिनीनात का 6 दिवसीय बोधगया दौरा, महाबोधि मंदिर में की पूजा

थाईलैंड की रानी बोधगया पहुंचीं, महाबोधि मंदिर में पूजा की और बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान लगाया. भारत-थाईलैंड संबंध और मजबूत दुए. देखें वीडियो-

Thailand Queen Bodhgaya visit
थाईलैंड क्वीन बोधगया दौरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 22, 2026 at 11:44 AM IST

4 Min Read
गया: बिहार के बोधगया में थाईलैंड की रानी चाओखुन फ्रा सिनीनात बिलासकल्याणी बुधवार को छह दिवसीय आध्यात्मिक दौरे पर पहुंची हैं. उन्होंने महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा-अर्चना की और भगवान बुद्ध के सामने मत्था टेका. रानी ने कहा कि बोधगया पहुंचकर वे काफी अभिभूत हुई हैं. यह दौरा 21 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा, जिसमें वे बौद्ध स्थलों का भ्रमण करेंगी और ध्यान-प्रार्थना में भाग लेंगी.

महाबोधि मंदिर में विशेष अनुष्ठान: पहले दिन रानी ने महाबोधि मंदिर में विस्तृत पूजा-अर्चना की. उन्होंने मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान बुद्ध की मूर्ति के समक्ष प्रार्थना की और फूल चढ़ाए. इसके बाद वे पवित्र बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठी, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था. यह अनुभव उनके लिए अत्यंत भावुक रहा, जैसा कि उन्होंने की उन्होंने बताया. वहीं इस दौरान मंत्रोच्चार और विशेष प्रार्थना समारोह भी आयोजित किए गए.

थाईलैंड की रानी चाओखुन फ्रा सिनीनात बिलासकल्याणी (ETV Bharat)

भारत-थाईलैंड के सदियों पुराने सांस्कृतिक-धार्मिक संबंध: भारत और थाईलैंड के बीच बौद्ध धर्म के माध्यम से सदियों पुराने गहरे संबंध रहे हैं. थाईलैंड में बौद्ध धर्म प्रमुख है और महाबोधि मंदिर बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. रानी का यह दौरा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक बंधनों को और मजबूत करने वाला है. बौद्ध इतिहास में भारत-थाईलैंड के संबंधों का विस्तृत उल्लेख मिलता है, जो इस यात्रा को विशेष महत्व प्रदान करता है.

Thailand Queen Bodhgaya visit
थाईलैंड की रानी के लिए आध्यात्मिक शांति (ETV Bharat)

बीटीएमसी द्वारा भव्य स्वागत और स्मृति चिन्ह भेंट: रानी का स्वागत बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी (बीटीएमसी) के सचिव महाश्वेता महारथी, अरविंद कुमार सिंह, भिक्षु चालिंदा, भिक्षु दीनानाथ, भिक्षु डॉ. मनोज तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किया. बीटीएमसी ने उन्हें यादगार स्मृति चिन्ह और पवित्र बोधि वृक्ष के पत्ते भेंट किए. यह स्मृति चिन्ह स्थानीय कारीगरों द्वारा हाथ से बनाए गए थे, जो बोधगया की पारंपरिक शिल्पकला को दर्शाते हैं.

Thailand Queen Bodhgaya visit
रानी का 6 दिवसीय बोधगया दौरा (ETV Bharat)

दोनों देशों के लिए प्रतीकात्मक यात्रा: यह दौरा थाईलैंड की रानी के लिए आध्यात्मिक शांति और बौद्ध परंपरा से जुड़ने का अवसर है. बोधगया विश्व धरोहर स्थल होने के साथ बौद्ध जगत का केंद्र है. रानी की उपस्थिति भारत-थाईलैंड के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा देगी और बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रसार में योगदान देगी.

Thailand Queen Bodhgaya visit
महाबोधि मंदिर में पूजा की (ETV Bharat)

दौरे के दौरान अन्य गतिविधियां: बीटीएमसी सचिव महाश्वेता महारथी ने बताया कि छह दिवसीय दौरे में रानी अन्य बौद्ध स्थलों का दौरा करेंगी, विशेष प्रार्थना सभाओं में भाग लेंगी और ध्यान सत्रों में शामिल होंगी. यह यात्रा थाईलैंड के बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रेरणादायक होगी और बोधगया की आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक स्तर पर उजागर करेगी.

Thailand Queen Bodhgaya visit
विशेष प्रार्थना समारोह भी आयोजित (ETV Bharat)

"भारत और थाईलैंड के बीच सदियों से सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं. थाईलैंड की क्वीन चाओखुन फ्रा सिनीनात बिलासकल्याणी बोधगया दौरे पर हैं. पहले दिन उन्होंने महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की. थाईलैंड की रानी का स्वागत बीटीएमसी के द्वारा किया गया. उन्हें पवित्र बोधि वृक्ष के पत्ते भेंट किए गए. वहीं थाईलैंड की रानी बोधगया पहुंचकर काफी अभिभूत हुईं और उन्होंने अपनी खुशी जताई है."- महाश्वेता महारथी, बीटीएमसी सचिव

अभिभूत हुईं रानी, जताई खुशी: बोधगया पहुंचने पर रानी ने अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि "यहां का वातावरण उन्हें गहराई से प्रभावित कर रहा है. यह दौरा न केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा है, बल्कि दोनों देशों के साझा बौद्ध विरासत का उत्सव भी है. स्थानीय लोग और प्रशासन इस ऐतिहासिक यात्रा से उत्साहित हैं."

