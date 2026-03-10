ETV Bharat / state

थाईलैंड में होगा इंटरनेशनल फेयर; फियो के AD बोले- 'निर्यातकों को बायर्स के साथ नये ऑर्डर का मिलेगा लाभ'

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 8:30 PM IST

कानपुर : भारतीय निर्यातकों को एक बार फिर अपने कारोबार को विस्तार देने का मौका मिल रहा है. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) की ओर से बैंकॉक में थाईलैंड इंटरनेशनल फेयर आयोजित किया जा रहा है. यह इंटरनेशनल फेयर 18 से 21 मार्च तक लगाया जाएगा.

फेयर में आसियान देशों के कारोबारियों के सामने भारतीय और खासतौर से सूबे के निर्यातकों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा. सूबे के निर्यातकों का कहना है कि लगातार उनकी ओर से जो नए बाजार तलाशने का काम जारी है, उसे देखते हुए इस फेयर में एक साथ कई बायर्स से सीधे संवाद का मौका मिलेगा.

फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

इस मामले को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि मौजूदा समय में भारत का आसियान देशों संग करीब 20 बिलियन डॉलर का कारोबार है. इन देशों में श्रीलंका, चीन, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया समेत अन्य देश शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि हमारे उद्यमी अपने उत्पादन का प्रदर्शन करेंगे और बायर्स के साथ मीटिंग करेंगे. उन्होंने कहा कि निर्यातकों को बायर्स के साथ नये ऑर्डर का लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी कड़ी है. उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट का वार भी चल रहा है. उन्होंने 2025 में हमारे निर्यातकों ने ट्रंप का टैरिफ वार भी देखा तो ऐसी जो चुनौतियां थीं उनको देखते हुए निर्यातक नये बाजार की दिशा में फेयर में प्रतिभाग कर रहे हैं. ऐसे में भारतीय निर्यातकों को अच्छा कारोबार मिल सकता है. इसकी पूरी संभावना है.

फेयर में सूबे के निर्यातकों की ओर से सोलर उत्पादों, सोलर पैनल, एलईडी लाइट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मशीनरी व पैकेजिंग उत्पाद समेत अन्य उत्पाद शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इस फेयर से सूबे के निर्यातकों को 500 करोड़ रुपये के ऑर्डर्स मिल सकते हैं.

संपादक की पसंद

