ETV Bharat / state

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

दीपोत्सव प्रोग्राम में विदेशी कलाकार ( Photo Credit: ETV Bharat )