दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

विदेशी रामलीला के आयोजन प्रभारी पवन कपूर ने बताया कि इस वर्ष दीपोत्सव में पांच देशों के रामलीला का मंचन कराया जा रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
दीपोत्सव प्रोग्राम में विदेशी कलाकार (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 10:51 PM IST

Updated : October 18, 2025 at 10:58 PM IST

2 Min Read
अयोध्या: रामनगरी में नौवां दीपोत्सव अंतरराष्ट्रीय ख्याति पर्व बन गया है. इसमें भारतीय संस्कृति के साथ विभिन्न देशों की परंपरा भी जुड़ रही है. दीपोत्सव के भव्य आयोजन के पहले दिन तीन देशों के कलाकार पारम्परिक वेशभूषा में रामलीला के मंचन कर दर्शकों को अभिभूत कर दिया.

अयोध्या के तुलसी उद्यान पार्क में थाईलैंड से आए 10 कलाकार रामलीला में शूर्पणखा और राम-लखन संघर्ष, मारीच से संघर्ष और राम-रावण युद्ध का मंचन किया. इस युद्ध के माध्यम से राम और रावण के बीच धर्म और अधर्म की कहानी दर्शकों के सामने पेश की. प्राचीन मंदिर बड़ी देवकाली परिसर में इंडोनेशिया और थाइलैंड के 10 कलाकारों ने रामलीला में लंका दहन और अयोध्या वापसी के दृश्य की अद्भुत प्रस्तुति दी.

अयोध्या में दीपोत्सव प्रोग्राम (Video Credit: ETV Bharat)

दर्शकों को राम के जीवन का अनुभव दिखाया और सांस्कृतिक धरोहर को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई. वहीं सरयू तट स्थित गुप्तार घाट पर श्रीलंका से आए 22 कलाकार रामेश्वर की भूमि पर रावणेश्वरा का दृश्य प्रस्तुत किया. श्रीलंका वासी आज भी रावण को ईश्वर की भूमिका में मानते हैं और इस भाव को जीवंत मंचन किया.

रविवार को राम कथा पार्क अंतरराष्ट्रीय मंच पर नेपाल, रूस के साथ श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया के भी कलाकार रामायण के प्रसंग पर अपनी प्रस्तुति देंगे. थाईलैंड से आये कलाकारों ने अपनी भाषाओं में दीपोत्सव के भव्य आयोजन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या की भव्यता को लेकर अपना प्रोग्राम पेश किया.

Photo Credit: ETV Bharat
अयोध्या की भव्यता देखकर मंत्रमुग्ध हुए कलाकार. (Photo Credit: ETV Bharat)

विदेशी रामलीला के आयोजन प्रभारी पवन कपूर ने बताया कि इस वर्ष दीपोत्सव में पांच देशों के रामलीला का मंचन कराया जा रहा है. विभिन्न देशों से आए यह कलाकार योगी सरकार के इस कार्यक्रम को देख भावविभोर हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि कलाकारों का मानना है किया दीपोत्सव का मंच नहीं, बल्कि रामलीला की प्रस्तुति के भाव को दर्शाता है.

वहीं अयोध्या में आकर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि आज दीपोत्सव के पहले तीन देशों की रामलीला का आयोजन किया गया. इसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका के कलाकार शामिल हुए. रविवार को राम कथा पार्क के मंच पर पांचों देश की रामलीला पेश की जाएगी.

Last Updated : October 18, 2025 at 10:58 PM IST

