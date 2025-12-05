थाईलैंड की दुल्हन को रास आया इंदौरी दूल्हा, हिंदू रीति रिवाज से की शादी
जानें थाईलैंड की दुल्हन और इंदौरी दूल्हे की लव स्टोरी, 10 साल तक साथ काम करने के बाद कैसे दिल मिले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 2:44 PM IST
इंदौर : इन दिनों इंदौर की एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है. कारण है थाईलैंड की दुल्हनिया, जिसका दिल इंदौरी दूल्हे पर आ गया. यहां थाईलैंड की युवती ने महू के रहने वाले युवक से प्रेम विवाह तो किया पर पूरे हिंदू रीति रिवाज और भारतीय परंपरा के अनुसार. इंदौर की इस शादी को लोगों ने जमकर एन्जॉय किया.
ऐसी है थाईलैंड की दुल्हन और इंदौरी दूल्हे की लव स्टोरी
ये प्रेम कहानी है थाईलैंड की रहने वाली मिस नारूएपक की जो होटल व्यवसाय में महू के जयंत सोनी के साथ थाईलैंड में ही काम करती थीं. साथ-साथ काम करते हुए नारूएपक ने देखा कि जिस सहकर्मी को वह कठोर दिल और गुस्सैल समझती हैं वह दिल का बेहद साफ और सॉफ्ट व्यक्ति निकला. इसके बाद कई सालों तक साथ काम करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे. लेकिन इस प्यार को शादी के अंजाम तक पहुंचने में दस साल लग गए.
10 साल तक साथ काम करने के बाद शादी का फैसला
दोनों एक ही कंपनी में कार्य करते थे और दुल्हन नारूएपक जयंत के असिस्टेंट के रूप में कार्य करती थीं. लगभग 10 साल एक साथ कार्य करने के बाद जयंत ने अपनी मंशा जाहिर की, जब दोनों में शादी के लिए सहमति बन गई तो फिर दोनों ने अपने माता-पिता को बताया. फिर क्या था दोनों के परिवार भी राजी हो गए और धूमधाम से इस शादी की तैयारी शुरू हुई.
थाईलैंड से महू पहुंचा दुल्हन का परिवार
फिलहाल जयंत हॉस्पिटैलिटी का व्यवसाय बैंकॉक में कर रहे हैं. लेकिन उन्होंने स्वदेश आकर ही विवाह किया. शादी में थाईलैंड की दुल्हन नारूएपक और उसके परिजन महू पहुंचे, जहां यह विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ. शादी में थाईलैंड से आई दुल्हन की मां चुटीमा भी काफी खुश नजर आईं. जब उनसे यह पूछा गया कि आपको यह विवाह और अपने जमाई कैसे लगे? तो उन्होंने बड़े ही खुशी के साथ कहा कि इस तरह बेटी की शादी होते देखना सपना सच होने जैसा है.
इस विवाह से दूल्हे राजा जयंत भी काफी खुश नजर आ रहे थे. वहीं जब उनकी दुल्हनिया से शादी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, '' जयंत एक बेहद नेक दिल इंसान हैं, उन्हें लाइफ पार्टनर बनाने मेरे जीवन का सबसे सही निर्णय है. भारतीय परंपरा से शादी कर मुझे बहुत खुशी मिल रही है. मेरे माता-पिता और परिवार के लोगों ने यहां खूब एन्जॉय किया और हम सब बहुत खुश हैं.''