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सोनौली बॉर्डर पर फर्जी भारतीय दस्तावेजों के साथ थाईलैंड की महिला गिरफ्तार

महराजगंज: जिले के सोनौली बॉर्डर पर सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब आव्रजन विभाग की टीम ने नेपाल से भारत में प्रवेश कर रही थाईलैंड की एक महिला को कथित फर्जी भारतीय दस्तावेज रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया. पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद महिला को सोनौली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.

जांच के दौरान पकड़ाई: जानकारी के मुताबिक, सोमवार शाम सोनौली सीमा पर आव्रजन अधिकारी नेपाल से भारत आने वाले यात्रियों की जांच कर रहे थे. इसी दौरान एक विदेशी महिला ने अधिकारियों के सामने अपना पासपोर्ट और वीजा प्रस्तुत किया. महिला की भाषा और बोलचाल को लेकर अधिकारियों को कुछ संदेह हुआ. इसके बाद उससे पूछताछ शुरू की गई. पूछताछ में महिला ने अपना नाम चोन यूतिचिरफ्त बताया और खुद को थाईलैंड का निवासी बताया.