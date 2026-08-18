सोनौली बॉर्डर पर फर्जी भारतीय दस्तावेजों के साथ थाईलैंड की महिला गिरफ्तार
महिला पहले भी कई बार भारत आ चुकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 1:28 PM IST
महराजगंज: जिले के सोनौली बॉर्डर पर सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब आव्रजन विभाग की टीम ने नेपाल से भारत में प्रवेश कर रही थाईलैंड की एक महिला को कथित फर्जी भारतीय दस्तावेज रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया. पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद महिला को सोनौली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.
जांच के दौरान पकड़ाई: जानकारी के मुताबिक, सोमवार शाम सोनौली सीमा पर आव्रजन अधिकारी नेपाल से भारत आने वाले यात्रियों की जांच कर रहे थे. इसी दौरान एक विदेशी महिला ने अधिकारियों के सामने अपना पासपोर्ट और वीजा प्रस्तुत किया. महिला की भाषा और बोलचाल को लेकर अधिकारियों को कुछ संदेह हुआ. इसके बाद उससे पूछताछ शुरू की गई. पूछताछ में महिला ने अपना नाम चोन यूतिचिरफ्त बताया और खुद को थाईलैंड का निवासी बताया.
महिला से पूछताछ की जा रही है. उसके पास मिले दस्तावेजों की जांच कराई जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों और दस्तावेजों की वास्तविकता के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.- महेंद्र कुमार मिश्रा, सोनौली कोतवाल
फर्जी दस्तावेज: अधिकारियों ने उसके पास मौजूद दस्तावेजों की गहन जांच की. जांच के दौरान उसके पास से कथित तौर पर फर्जी भारतीय दस्तावेज मिलने की बात सामने आई. इसके बाद आव्रजन विभाग ने महिला को हिरासत में लेकर सोनौली पुलिस के हवाले कर दिया. पूछताछ में यह भी जानकारी सामने आई कि महिला पहले भी कई बार भारत आ चुकी है. वह नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर वृंदावन और मथुरा जाने की बात बता रही है. बताया जा रहा है कि थाईलैंड में महिला कपड़ों का कारोबार करती है.
फिलहाल विदेशी महिला के पास कथित फर्जी भारतीय दस्तावेज कैसे पहुंचे और उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था, पुलिस इन बिंदुओं पर भी जांच कर रही है.
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