लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर थाई पर्यटकों को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, दो की मौत, दीपावली की खरीदारी करने दिल्ली जा रहे थे
ड्राइवर के साथ दो बौधिस्ट लघुशंका के लिए जा रहे थे. तभी तेज रफ्तार कार ने तीनों को रौंद दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 11:01 PM IST
उन्नाव : आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे की हवाई पट्टी पर तेज रफ्तार कार ने तीन लोगों को रौंद दिया. हादसे में दो थाई पर्यटकों की मौत हो गई. जबकि श्रावस्ती का रहने वाला कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने दोनों पर्यटकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. घायल कार चालक को बांगरमऊ सीएचसी ले जाया गया, हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया.
थाईलैंड देश के चार बौद्ध धर्मावलंबी श्रावस्ती के बौद्ध मंदिरों में रहते हैं. चारों पर्यटक बौद्ध मंदिर ट्रस्ट की कार से मंदिर की सजावट के लिए झालर खरीदने दिल्ली जा रहे थे. गाड़ी श्रावस्ती के मोहल्ला कटरा नवीन मंडी के रहने वाला चालक प्रकाश (35) पुत्र पारस नाथ चला रहा था.
कोतवाली क्षेत्र के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे किलोमीटर संख्या 240 गांव नसिरा पुर के पास हवाई पट्टी पर चालक ने कार रोक दी और लघुशंका करने के लिए जाने लगा. ड्राइवर के साथ ही दो बौधिस्ट भी लघुशंका के लिए जा रहे थे. इसी दौरान लखनऊ की तरफ से आई तेज रफ्तार कार ने तीनों को रौंद दिया.
हादसे के बाद कार सवार गाड़ी छोड़कर भाग गए. सूचना पर पहुंची यूपीडा रेस्क्यू टीम ने घायल ड्राइवर और दोनों बौद्ध धर्मावलंबियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाई. जहां डॉक्टरों ने दोनों थाई पर्यटकों को मृत घोषित कर दिया. जबकि ड्राइवर की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया.
सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत सिंह व पुलिस उपाधीक्षक संतोष सिंह, एसडीएम बृजमोहन शुक्ला पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे. मृतकों की शिनाख्त सकूलसक (50) और अनन (57) के रूप में हुई. कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत सिंह ने बताया कि कार में बैठे रहने के चलते थाईलैंड का एक पुरुष प्रामों और एक महिला वोंग सोमबून रैम पर्यटक दुर्घटना में बच गए हैं. मृतकों के परिजनों और श्रावस्ती के बौद्ध मंदिरों में रह रहे लोगों को दुर्घटना की सूचना भेजी गई है.
सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया कि लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर हवाई पट्टी पर दो विदेशी नागरिक जो थाईलैंड के रहने हैं पेशाब करने जा रहे थे. तभी टायर फटने से अनियंत्रित होकर पीछे से आ रही कार ने दोनों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत्यु घोषित कर दिया.
