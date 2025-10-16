ETV Bharat / state

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर थाई पर्यटकों को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, दो की मौत, दीपावली की खरीदारी करने दिल्ली जा रहे थे

उन्नाव : आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे की हवाई पट्टी पर तेज रफ्तार कार ने तीन लोगों को रौंद दिया. हादसे में दो थाई पर्यटकों की मौत हो गई. जबकि श्रावस्ती का रहने वाला कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने दोनों पर्यटकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. घायल कार चालक को बांगरमऊ सीएचसी ले जाया गया, हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

थाईलैंड देश के चार बौद्ध धर्मावलंबी श्रावस्ती के बौद्ध मंदिरों में रहते हैं. चारों पर्यटक बौद्ध मंदिर ट्रस्ट की कार से मंदिर की सजावट के लिए झालर खरीदने दिल्ली जा रहे थे. गाड़ी श्रावस्ती के मोहल्ला कटरा नवीन मंडी के रहने वाला चालक प्रकाश (35) पुत्र पारस नाथ चला रहा था.

कोतवाली क्षेत्र के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे किलोमीटर संख्या 240 गांव नसिरा पुर के पास हवाई पट्टी पर चालक ने कार रोक दी और लघुशंका करने के लिए जाने लगा. ड्राइवर के साथ ही दो बौधिस्ट भी लघुशंका के लिए जा रहे थे. इसी दौरान लखनऊ की तरफ से आई तेज रफ्तार कार ने तीनों को रौंद दिया.

हादसे के बाद कार सवार गाड़ी छोड़कर भाग गए. सूचना पर पहुंची यूपीडा रेस्क्यू टीम ने घायल ड्राइवर और दोनों बौद्ध धर्मावलंबियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाई. जहां डॉक्टरों ने दोनों थाई पर्यटकों को मृत घोषित कर दिया. जबकि ड्राइवर की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया.