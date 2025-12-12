नक्सलगढ़ से खेलगढ़ की ओर बढ़ता दंतेवाड़ा, थाई बॉक्सिंग स्टेट चैंपियनशिप में अव्वल रहा जिला
दंतेवाड़ा में पहली बार थाई बॉक्सिंग स्टेट चैंपियनशिप का सफल आयोजन हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 12, 2025 at 9:17 PM IST
दंतेवाड़ा : एक समय नक्सल प्रभावित इलाके के रूप में पहचाने जाने वाला दंतेवाड़ा आज खेलों का नया केंद्र बनता जा रहा है. दंतेवाड़ा का नाम लंबे समय तक नक्सली प्रभाव वाले जिले के रूप में लिया जाता रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है. शासन-प्रशासन के लगातार प्रयास, शिक्षा-खेलों को बढ़ावा देने की नीति और युवाओं को अवसर देने की सोच ने जिले की छवि को पूरी तरह से सकारात्मक दिशा में मोड़ा है.
पहली बार थाई बॉक्सिंग स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन
पहली बार आयोजित थाई बॉक्सिंग स्टेट चैम्पियनशिप ने दंतेवाड़ा के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा. बच्चों के लिए यह अवसर किसी बड़े मंच से कम नहीं था. जिला प्रशासन और खेल विभाग की पहल की हर ओर सराहना हो रही है. जिला प्रशासन युवा प्रतिभाओं के हुनर को निखारने के लिए पहली बार थाई बॉक्सिंग स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था. जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं थाई बॉक्सिंग संघ के संयुक्त तत्वाधान में इंडोर स्टेडियम दंतेवाड़ा में इस प्रतियोगिता का समापन हुआ. इस प्रतियोगिता में 19 जिलों से लगभग 380 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.
कैडेट से प्रो-फाइट तक की प्रतिस्पर्धा
- कैडेट- 06 से 11 वर्ष
- सब जूनियर - अंडर 14
- जूनियर - अंडर 17
- सीनियर -अंडर 21
- प्रो फाइट - पुरुष एवं महिला वर्ग
- म्यूजिकल फोम - डेमो मैच
इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन किया. छोटे बच्चों में जहां उत्साह और ऊर्जा देखने को मिली, वहीं जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों में तकनीक और मजबूती का बेहतरीन संगम देखने को मिला. प्रो-फाइट मुकाबले दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे, जहां प्रतिभागियों ने दमदार फाइट से तालियां बटोरीं.
दंतेवाड़ा बना ओवरऑल चैंपियन
राज्य स्तरीय मुकाबलों के बाद ओवरऑल चैंपियन के रूप में दंतेवाड़ा जिला उभरकर सामने आया. जिसमें पहला स्थान दंतेवाड़ा जिला को मिला. वहीं कोरबा और दुर्ग, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे.
स्थानीय खिलाड़ियों की इस शानदार उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल देखा गया. यह उपलब्धि बताती है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहां की प्रतिभा किसी से कम नहीं है. प्रशासन की सक्रिय भूमिका और प्रशिक्षकों का योगदान सराहनीय रहा. प्रतियोगिता की सफलता में जिला प्रशासन और खेल विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण रही.
सहायक खेल अधिकारी प्रदीप सिंह ने पूरे आयोजन की जिम्मेदारी को बड़ी कुशलता से संभाली. थाई बॉक्सिंग प्रशिक्षक संदीप शाह ने स्थानीय खिलाड़ियों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रतियोगिता के लिए तैयार किया. इन दोनों अधिकारियों के प्रयासों से खेल आयोजन न सिर्फ सफल हुआ, बल्कि दंतेवाड़ा के भीतर थाई बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स को नई पहचान भी मिली.
खिलाड़ियों ने की जिले की प्रशंसा
राज्य भर से आए खिलाड़ियों और कोच ने दंतेवाड़ा के इंडोर स्टेडियम, व्यवस्थाओं और सुरक्षा व्यवस्था की खुलकर तारीफ की.
हम पहली बार दंतेवाड़ा आए हैं. पहले इस जिले को केवल नक्सल प्रभावित इलाके के रूप में जानते थे, लेकिन यहां आकर महसूस हुआ कि यह पूरी तरह से सुरक्षित, शांत और खेलों को बढ़ावा देने वाला जिला है.यहां की संस्कृति और लोगों की मेहमाननवाजी ने बहुत प्रभावित किया-परिनिमी, खिलाड़ी
नन्हे खिलाड़ियों में दिखा जोश, भविष्य के चैंपियंस तैयार
कैडेट और सब-जूनियर वर्ग के बच्चों में प्रतियोगिता को लेकर जिस तरह का उत्साह और खेल भावना देखने को मिली, वह दंतेवाड़ा के खेल भविष्य की मजबूत नींव मानी जा रही है. कई बच्चों ने कहा कि उन्हें पहली बार स्टेट लेवल का मंच मिला है और इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है. प्रशिक्षकों का मानना है कि उचित प्रशिक्षण और संसाधन मिलने पर दंतेवाड़ा के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं.
युवा प्रतिभाओं को मिलेगी नई दिशा
दंतेवाड़ा प्रशासन ने बीते वर्षों में खेल सुविधाओं के विकास, प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन और युवा खिलाड़ियों को अवसर देने के लिए लगातार काम किया है. इस प्रतियोगिता का आयोजन इसी श्रृंखला की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.प्रशासन का उद्देश्य है कि खेलों के माध्यम से युवाओं को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर किया जाए और समाज में सकारात्मक संदेश दिया जाए.
समापन समारोह में विजेताओं को किया सम्मानित
समापन अवसर पर अलग-अलग वर्गों के विजेताओं और उप-विजेताओं को शील्ड, मेडल और प्रमाण पत्र दिए गए. इस दौरान खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, अभिभावकों और दर्शकों की उपस्थिति ने समारोह को और भी खास बना दिया.
नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, सद्भावना मैच में नेता और अफसर की टीमों में मुकाबला
छत्तीसगढ़ में SIR का समय एक सप्ताह और बढ़ा, जानिए पूरा शेड्यूल
बड़गांव शासकीय हाईस्कूल में शिक्षकों की कमी, ग्रामीणों का आरोप नहीं होती पढ़ाई