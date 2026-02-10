ETV Bharat / state

थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप: रायपुर की 5 महिला खिलाड़ियों ने जीते 6 गोल्ड, छत्तीसगढ़ को दिलाया चौथा स्थान

12 वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हैदराबाद के एलबी नगर स्टेडियम में हुआ.

थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 10, 2026 at 10:22 AM IST

2 Min Read
रायपुर: SGFI से मान्यता प्राप्त संस्था थाई बॉक्सिंग इण्डियन फेडरेशन (TIF) के तत्वावधान में, 12 वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप सह प्रो फाइट नाइट का तीन दिवसीय आयोजन, 6 से 8 फरवरी 2026 तेलंगाना के हैदराबाद में एलबी नगर स्टेडियम में हुआ. जिसमें छत्तीसगढ़ के 7 सदस्यीय दल 5 खिलाड़ी और 2 अधिकारी शामिल हुए.

थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़

थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की बालिका खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण और 2 टाइटल बेल्ट जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया. जिसमें सभी खिलाड़ी रायपुर के हैं. कु. प्रियंका साहू ने 2 स्वर्ण जीतकर बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया. वहीं मानसी तांडी और पिंकी गुप्ता ने प्रो नाइट फाइट का प्रतिष्ठा पूर्ण टाइटल बेल्ट जीता. दीपाली बघेल और पल्लवी साहू ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता.

थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ को मिला चौथा स्थान

राज्य थाई बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष अनीस मेमन ने कहा, 12 वीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप सह प्रो नाइट फाइट में छत्तीसगढ़ की 5 बालिका खिलाड़ी और 2 अधिकारियों सहित 7 सदस्यीय दल ने भाग लिया. जिसमें रायपुर से 6 और दंतेवाड़ा से 1 सदस्य शामिल रहा.

थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप (ETV Bharat)
थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप (ETV Bharat)

बोर्ड परीक्षा के चलते कई खिलाड़ी नहीं हुए शामिल

बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं के मद्देनजर कई महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने अपना नाम चैंपियनशिप से वापस ले लिया था. अगर नाम वापस नहीं लिया होता तो छत्तीसगढ़ के मिले पदकों की संख्या और पदक तालिका में वरियता और बेहतर होती. छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग दल में शामिल रायपुर के खिलाड़ी अधिकारी आज रायपुर पहुंच रहे हैं. उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई है.

थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप (ETV Bharat)
थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप (ETV Bharat)



छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग दल के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी

थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप (ETV Bharat)
  • कु. पल्लवी साहू (67 kg, -21yrs)
  • कु. प्रियंका साहू (45 kg, -21yrs)
  • कु. प्रियंका साहू (म्यूजिकल इवेन्ट, - 21yrs)
  • कु. दीपाली बघेल (48kg - 18 yrs)
  • कु. मानसी तांडी (प्रो नाइट फाइट टाइटल बेल्ट स्वर्ण पदक, - 45kg )
  • कु. पिंकी गुप्ता (प्रो नाइट फाइट टाइटल बेल्ट स्वर्ण पदक, - 48kg)
थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप (ETV Bharat)
थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप (ETV Bharat)

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बदौलत छत्तीसगढ़ की थाई बॉक्सिंग टीम ने चौथा स्थान हासिल किया. जबकि प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, द्वितीय स्थान पर मेजबान तेलंगाना और तृतीय स्थान पर तमिलनाडु की टीम रही.

