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राज्य स्तरीय खेलों में दंतेवाड़ा का परचम, 33 स्वर्ण के साथ रचा नया कीर्तिमान

दंतेवाड़ा जिले से कुल 70 खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय खेल में हिस्सा लिया. इनमें प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों के विद्यार्थी, खेल परिसर जावंगा और इंडोर स्टेडियम में ट्रेनिंग ले रहे खिलाड़ी शामिल थे.

दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के खिलाड़ियों ने रायपुर में हुई राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में जिले का नाम रोशन किया है. इन खिलाड़ियों ने कुल 69 पदक अपने नाम किए. इनमें 33 स्वर्ण, 21 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं.

इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, बालोद, भाटापारा, सारंगढ़, जांजगीर-चांपा, अंबिकापुर, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ी शामिल हुए. कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद दंतेवाड़ा के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया.

दंतेवाड़ा जिले का बढ़ाया मान

खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाई और उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की. कड़ा अभ्यास और सही मार्गदर्शन से उन्हें यह सफलता मिली. छात्रावासों और खेल परिसरों में मिल रही बेहतर खेल सुविधाओं से भी खिलाड़ियों को फायदा हुआ है.

सभी ने दी बधाई़

दंतेवाड़ा जिले के खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर जिला प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, प्रशिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है. नक्सलवाद खत्म होने के बाद से बस्तर में लगातार खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है. बस्तर पंडुम का भी आयोजन उसी कड़ी का हिस्सा है. बस्तर पंडुम के जरिए खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर पहचान मिल रही है.

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