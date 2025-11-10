गोली गैंग के दो मेंबर गिरफ्तार, नौकरी नहीं मिली तो शुरू कर दी आपराधिक घटनाएं
नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली सहित एनसीआर में आरोपियों ने अंजाम दी सैकड़ों वारदातें, कई मुकदमे दर्ज हैं.
Published : November 10, 2025 at 7:40 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश के कानपुर से नौकरी करने एनसीआर में आए सौरभ को जब महज चंद दिनों के लिए ही कॉल सेंटर में नौकरी मिली और फिर नौकरी छूट गई तो सौरभ ने पैसा कमाने और अपने शौक को पूरा करने के लिए अपराध का रास्ता चुना. अपने साथी के साथ मिलकर लूट की वारदातों को अंजाम देने लगा. लूट के पैसे से शौक पूरा करना और बचे हुए पैसे को ऑनलाइन गेमिंग में लगाने का सिलसिला शुरू किया.
नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली सहित एनसीआर में सौरभ और उसके साथियों के द्वारा सैकड़ों वारदातों को अंजाम दिया गया है, जिसमें सौरभ के ऊपर तीन दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और दर्जनों बार जेल जा चुका है. जेल से छूटने के बाद फिर से वारदातों को अंजाम देता है.
नोएडा के थाना सेक्टर 113 और फेज वन क्षेत्र में कई वारदातों को अंजाम दे चुका था, जिसके बाद से नोएडा पुलिस इसे लगातार तलाश रही थी और आज सोमवार को थाना 113 पुलिस ने बाइक के साथ सौरभ और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया. इनके पास से लूटी गई चेन सहित अन्य सामान बरामद हुआ है. यह गैंग एनसीआर क्षेत्र में गोली गैंग के नाम से भी जाना जाता है.
12वीं पास शातिर स्नेचर अब तक कर चुके 100 से ज्यादा वारदातें
एडिशनल डीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला ने बताया कि सोमवार को थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से चेकिंग के दौरान नोएडा एवं एनसीआर क्षेत्र में चेन स्नेचिंग करने वाले गिरोह के 2 आरोपी सौरभ यादव उर्फ गोली पुत्र तापस यादव और रौनी उर्फ श्रेयस शुक्ला पुत्र तीर्थराज शुक्ला को अंतरिक्ष फारेस्ट कट सेक्टर-77 से गिरफ्तार किया गया है.
आरोपियों के कब्जे से स्नेचिंग की गई दो टूटी चेन के 4 टुकड़े, एक सोने का गोल सिक्का (कीमत करीब 03 लाख रुपये), 5000 रुपये नगद, एक तमंचा .315 बोर, एक चाकू व घटना में प्रयुक्त एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है. पकड़े गए आरोपी सौरभ कानपुर का और रौनी उर्फ श्रेयस शुक्ला आजमगढ़ के रहने वाले हैं.
एडीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला ने बताया कि दोनों आरोपी अभ्यस्त अपराधी हैं, जो एक साथ दोपहिया वाहन पर सवार होकर रात-दिन में निकलते थे और सोसाइटियों, बाजारों आदि में राह चलते व्यक्तियों से उनके गले में पहनी चेन छीनकर फरार हो जाते थे.
