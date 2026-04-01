क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात ‘मुखिया गैंग’ का सरगना गिरफ्तार
क्राइम ब्रांच के मुताबिक राजौरी गार्डन में 2016 में एक वारदात में आरोपी और उसके साथियों ने करीब 25-30 लाख रुपये की चोरी की थी.
Published : April 1, 2026 at 2:44 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए Delhi Police Crime Branch की एंटी गैंगस्टर स्क्वॉड (AGS) टीम ने कुख्यात ‘मुखिया गैंग’ के सरगना राहुल दहूर राजू मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को द्वारका के नांगली इलाके से दबोचा गया, जो लंबे समय से अदालत की कार्यवाही से फरार चल रहा था और कई मामलों में घोषित अपराधी था.
पुलिस के अनुसार, राहुल मुखिया दिल्ली और हरियाणा में दर्ज चार आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जिनमें से तीन मामलों में उसे घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका था. गिरफ्तारी के बाद भी वह बार-बार जमानत पर बाहर आकर अदालत में पेश नहीं हो रहा था.
कुख्यात ‘मुखिया गैंग’ का सरगना गिरफ्तार: जांच में सामने आया कि आरोपी ‘मुखिया गैंग’ का मास्टरमाइंड है, जो संगठित तरीके से घरों में चोरी और डकैती की वारदात को अंजाम देता था. गैंग का तरीका बेहद शातिर था. इसके सदस्य घरेलू नौकर या नौकरानी बनकर संपन्न परिवारों में काम करते थे और घर की पूरी जानकारी इकट्ठा करते थे. इसके बाद मौके का फायदा उठाकर अन्य साथियों के साथ मिलकर लाखों रुपये की चोरी को अंजाम देते थे.
2016 में 25-30 लाख रुपये की, की गई थी चोरी: क्राइम ब्रांच के मुताबिक राजौरी गार्डन में 2016 में हुई एक वारदात में आरोपी और उसके साथियों ने करीब 25-30 लाख रुपये की चोरी की थी. वहीं गुरुग्राम में 2014 की एक घटना में घरेलू नौकर बनकर महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर करीब एक करोड़ रुपये के आभूषण और नकदी लूट ली गई थी.
इस पूरे ऑपरेशन को डीसीपी क्राइम ब्रांच Harsh Indora के निर्देशन में अंजाम दिया गया. डीसीपी ने कहा कि “यह गिरफ्तारी संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता है. आरोपी लंबे समय से फरार था और लगातार न्यायिक प्रक्रिया से बच रहा था. हमारी टीम ने तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है और किसी भी हाल में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है.
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