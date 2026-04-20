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हरियाणा में टीजीटी टीचर ने नाबालिग से की छेड़छाड़, अकेला पाकर हाथ पकड़ा, कमरे में खींचा

हरियाणा के सिरसा में एक टीजीटी टीचर को नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

TGT teacher arrested in Sirsa for molesting a minor
हरियाणा में टीजीटी टीचर ने नाबालिग से की छेड़छाड़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 20, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
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सिरसा : हरियाणा के सिरसा में नाबालिग से छेड़छाड़ के गंभीर मामले में एक टीजीटी टीचर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी बलराज कुमार ने बताया कि पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था.

नाबालिग से छेड़छाड़ : पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी अध्यापक का उसके घर पर आना-जाना था. बीते दिनों दोपहर के समय आरोपी उसके घर पहुंचा. उस समय घर पर कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था. आरोप है कि इसी दौरान आरोपी की नीयत खराब हो गई और उसने पीड़िता का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कमरे में खींच लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की.

आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया : पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया. शिकायत मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने विभिन्न पहलुओं पर जांच करते हुए और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी विजेंद्र सिंह पुत्र ज्ञानी राम को सिरसा शहर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में जांच जारी है और पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं.

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