ETV Bharat / state

टीजीटी भर्ती परीक्षा 2025: हाईकोर्ट ने बिना TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने के मामले में जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तीन दिन में जवाब दाखिल न होने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक रिकॉर्ड के साथ उपस्थित हों.

Photo Credit: ETV Bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 10:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में बिना टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तीन दिन में मांगा है. कोर्ट ने मामले को आवश्यक मानते हुए यह भी कहा कि जवाब दाखिल नहीं किया गया तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक अगली सुनवाई पर रिकॉर्ड के साथ उपस्थित हों.

शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन: यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एंड न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने जयहिंद यादव व अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे व अधिवक्ता संजय कुमार यादव को सुनकर दिया है. सीनियर एडवोकेट अशोक खरे व अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि 1989 में सीटी के डाइंग कैडर घोषित होने के बाद सरकार 1991 के शासनादेश के तहत एलटी ग्रेड शिक्षक से ही कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों को पढ़वा रही है, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के विपरीत है.

शिक्षण कार्य के लिए एलटी ग्रेड जरूरी: अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया कि एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में निर्धारित किया गया है कि कक्षा छह से आठ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक का उच्च प्राथमिक टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. शिक्षक की योग्यता में छूट नहीं दी गई है. फिर भी प्रदेश सरकार जूनियर लेवल में न तो कोई भर्ती कर रही है और न ही एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार ही योग्य अध्यापक से पठन पाठ करा रही है. एनसीटीई की साफ गाइडलाइन है कि कक्षा एक से आठ तक बिना टीईटी पास किए कोई भी शिक्षक पढ़ा नहीं सकता है.

एलटी ग्रेड में टेट अनिवार्य नहीं: सरकार 1989 के शासनादेश में शासकीय और अशासकीय विद्यालय में सीटी ग्रेड को डाइंग घोषित किए जाने और कोई नई नियुक्ति नहीं किए जाने की बात है. ऐसे में सीटी ग्रेड के अध्यापक को एलटी ग्रेड में सम्मिलित किया जाए और वेतनमान भी सीटी ग्रेड शिक्षक को एलटी ग्रेड का दिया जाए. 11 अक्टूबर 2021 के शासनादेश में उच्च प्राथमिक यानी कक्षा छह से 10 तक के विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक को ही आदेशित किया है.

एनसीटीई की गाइडलाइन को कंसीडर करते हुए अन्य राज्य व अन्य संस्थाओं ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में उच्च प्राथमिक टीईटी और जूनियर लेवल सी टेट को अनिवार्य कर दिया है लेकिन प्रदेश सरकार अब तक एलटी ग्रेड में टेट अनिवार्य नहीं किया है.

यह भी पढ़ें- सपा नेता आजम खान के बाद अब्दुल्ला आजम के केस की सुनवाई से भी जज समीर जैन हटे

TAGGED:

ANDIDATES WITHOUT TET QUALIFICATION
HIGH COURT SOUGHT REPLY
TGT RECRUITMENT EXAM 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.