प्रयागराज में TGT-PGT अभ्यर्थियों का डंडे के जोर पर आंदोलन समाप्त, 100 पर एफआईआर
आंदोलन के दौरान सड़क जाम करने के आरोप में सौ अज्ञात समेत कई नामजद लोगों पर प्राथमिकी दर्ज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 3:01 PM IST
प्रयागराज: शिक्षा निदेशालय परिसर में चार दिनों से धरने पर बैटे TGT-PGT अभ्यर्थियों के आंदोलन को प्रशासन ने गुरुवार देर शाम समाप्त करा दिया. प्रशासनिक अधिकारियों और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के बीच कई चरणों की वार्ता विफल होने के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर परिसर खाली करा दिया.
इस दौरान विरोध कर रहे कई छात्र-छात्राओं को पुलीस ने एहतियातन हिरासत में भी लिया. वहीं, आंदोलन के दौरान सड़क जाम करने के आरोप में सिविल लाइंस थाने में करीब सौ अज्ञात समेत कई नामजद लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.
सभी अभ्यर्थी बीते चार दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय परिसर में डटे हुए थे. स्थानीय प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने गतिरोध दूर करने के लिए प्रदर्शनकारियों से कई दौर की बातचीत की, लेकिन बात बनी नही, अभ्यर्थी अपनी मांगों पर अड़े रहे और परिसर में डटे रहे. सहमति न बनने की स्थिति में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने देर शाम कार्रवाई करते हुए धरना स्थल को खाली करा दिया.
इस के अलावा, अभ्यर्थी द्वारा प्रदर्शन के दौरान यातायात बाधित करने और चक्काजाम की स्थिति उत्पन्न करने को लेकर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. संबंधित चौकी प्रभारी की तहरीर के आधार पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस एफआईआर में करीब 10 से 14 प्रदर्शनकारियों को नामजद किया गया है, जिनमें दो छात्राएं भी शामिल हैं. इसके अतिरिक्त लगभग 100 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है.
मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का कहना है कि दर्ज प्राथमिकी के आधार पर तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, मौके की वीडियो फुटेज और साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है. पुलिस का स्पष्ट कहना है कि सभी बिंदुओं पर विधिक पड़ताल की जा रही है. जांच पूरी होने और पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद ही आधिकारिक तौर पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. फिलहाल, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.
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