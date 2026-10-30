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प्रयागराज में TGT-PGT अभ्यर्थियों का डंडे के जोर पर आंदोलन समाप्त, 100 पर एफआईआर

TGT PGT अभ्यर्थियों का आंदोलन समाप्त ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: शिक्षा निदेशालय परिसर में चार दिनों से धरने पर बैटे TGT-PGT अभ्यर्थियों के आंदोलन को प्रशासन ने गुरुवार देर शाम समाप्त करा दिया. प्रशासनिक अधिकारियों और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के बीच कई चरणों की वार्ता विफल होने के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर परिसर खाली करा दिया.

इस दौरान विरोध कर रहे कई छात्र-छात्राओं को पुलीस ने एहतियातन हिरासत में भी लिया. वहीं, आंदोलन के दौरान सड़क जाम करने के आरोप में सिविल लाइंस थाने में करीब सौ अज्ञात समेत कई नामजद लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.

100 से अधिक प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज (Photo Credit: ETV Bharat) सभी अभ्यर्थी बीते चार दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय परिसर में डटे हुए थे. स्थानीय प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने गतिरोध दूर करने के लिए प्रदर्शनकारियों से कई दौर की बातचीत की, लेकिन बात बनी नही, अभ्यर्थी अपनी मांगों पर अड़े रहे और परिसर में डटे रहे. सहमति न बनने की स्थिति में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने देर शाम कार्रवाई करते हुए धरना स्थल को खाली करा दिया.