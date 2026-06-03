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डेढ़ लाख में सौदा; TGT परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी की जगह बैठा मुन्ना भाई, ऐसे हुआ खुलासा

टीजीटी परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी की जगह बैठा सॉल्वर गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )