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जिन हाथों ने अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, आखिरी वक्त में उन हाथों को नहीं मिला सहारा, मिलने की आस में दुनिया से चल बसे शिवचरण

Textile merchant dies in Sonipat ( ETV Bharat )