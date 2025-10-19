ETV Bharat / state

दिवाली से पहले कपड़ा मार्केट ने पकड़ी रफ्तार, 600 करोड़ तक का होगा कारोबार

दुकानदारों का कहना है कि सबसे ज्यादा खरीदी साड़ियों की हो रही है.

Textile market Raipur
दिवाली से पहले कपड़ा मार्केट ने पकड़ी रफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 19, 2025 at 8:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: धनतरेस के बाद दिवाली का त्योहार आने वाला है. त्योहारों को लेकर इस बार कपड़ा बाजार में ज्यादा रौनक नजर आ रही है. दुकानदारों का कहना है कि त्योहार और शादियों का सीजन करीब होने से लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. दुकानदारों का कहना है कि धनतेरस से लेकर दिवाली तक लोग खरीदी करते रहेंगे. कपड़े के व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में शूटिंग शर्टिंग के साथ ही अलग-अलग पैटर्न और डिजाइन की साड़ियां भी ग्राहकों के द्वारा पसंद की जा रही है एक अनुमान के मुताबिक पूरे प्रदेश में धनतेरस और दिवाली में 600 करोड़ के कपड़े बिकने का अनुमान है.

600 करोड़ तक का होगा कारोबार: कपड़ा दुकानदार अशोक गोलछा ने बताया कि दिवाली में कपड़े का बाजार इस बार अच्छा चल रहा है. क्योंकि सोने और चांदी के दाम में उछाल आया है. सोने चांदी के दाम में आए उछाल की वजह से ग्राहक दिल खोलकर कपड़े की खरीदी कर रहे हैं. तीजा पोला के पर्व के बाद से कपड़े का बाजार गुलजार हो गया है.

600 करोड़ तक का होगा कारोबार (ETV Bharat)

कपड़े में भी जीएसटी रिफॉर्म का फर्क पड़ा है. जिसकी वजह से कपड़ा बाजार में रौनक दिख रही है. जयपुरी सिल्क के साथ बंदेज जैकब जैसी साड़ियों की डिमांड ज्यादा है. ग्राहकों में भी कपड़ा खरीदने को लेकर उत्साह दिख रहा है. चाहे वह शूटिंग शर्टिंग रेडीमेड कपड़े या फिर साड़ियां हो त्योहार को देखते हुए लोग खरीददारी में पहले से जुट गए हैं: अशोक गोलछा, कपड़ा दुकानदार

Textile market Raipur
600 करोड़ तक का होगा कारोबार (ETV Bharat)

इस बार बाजार में फैंसी साड़ियों, डोला सिल्क और पचमीना सिल्क के साड़ियों की अच्छी खासी डिमांड आ रही है. खरीदार अपने बजट के हिसाब से साड़ियों की खरीदी कर रहे हैं. दिवाली तक बाजार ऐसा ही रहेगा: घनश्याम छतरे, कपड़ा दुकानदार

Textile market Raipur
600 करोड़ तक का होगा कारोबार (ETV Bharat)


''कारोबार पर जीएसटी रिफॉर्म का नहीं दिख रहा असर'': कपड़ा दुकानदार घनश्याम छतरे ने बताया कि कपड़े का बाजार इस साल काफी अच्छा है. इसमें किसी तरह का कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ रहा है. जीएसटी रिफॉर्म का कपड़े पर कोई असर नहीं दिख रहा है. महिलाएं 1500 से लेकर 2500 तक की साड़ियां पसंद कर रहे हैं. फ़ेंडी डोला सिल्क, पचमीना सिल्क जैसी साड़ियों की डिमांड है. आने वाले दो-तीन दिनों तक कपड़ा बाजार में ग्राहकी अच्छी रहेगी.

दीपावली बाजार: रायपुर के सर्राफा बाजार में बूम, दिवाली तक 500 करोड़ के कारोबार का अनुमान
दीपावली शुभ मुहूर्त 2025: होम अप्लायंस और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बंपर बिक्री, 500 करोड़ के कारोबार का अनुमान
हनुमंत वाटिका में गूंजी भक्ति और आस्था की पुकार, कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया लोकार्पण
पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

TAGGED:

TEXTILE MARKET RAIPUR
DIWALI
GST REFORM
PASHMINA AND JAIPUR SILK
CLOTH MARKET ON DIWALI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.