लखनऊ में कपड़ा कारोबारी शादाब की सड़क हादसे में मौत; रातभर नहर किनारे झाड़ियों में तड़पते रहे
बीबीडी इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया, कपड़ा कारोबारी शादाब का शव पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी.
Published : December 31, 2025 at 9:45 PM IST
लखनऊ: बीबीडी थाना क्षेत्र में अमीनाबाद से दुकान का सामान लेकर लौट रहे कपड़ा कारोबारी शादाब (36) की एक्टिवा को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. बीबीडी इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि शादाब सड़क किनारे गहरी झाड़ियों में जा गिरे. वह रातभर वहीं लहूलुहान हालत में पड़े रहे. परिजनों ने रात 2 बजे उन्हें ढूंढ निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.
खरीदारी कर घर लौट रहे थे शादाब: जुग्गौर निवासी शादाब अली की स्थानीय बाजार में सफिया गारमेंट के नाम से दुकान है. मंगलवार को वह अपनी एक्टिवा से सामान खरीदने अमीनाबाद गए थे. रात 10 बजे तक जब वह घर नहीं लौटे और फोन नहीं उठाया, तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. परिवार के लोग रातभर अस्पतालों और सड़कों पर उन्हें तलाशते रहे.
एक्टिवा झाड़ियों में दबी दिखी: बीबीडी इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि देर रात करीब 2:15 बजे जुग्गौर नहर के पास उनकी एक्टिवा झाड़ियों में दबी दिखी, जिसके पास ही शादाब बेहोश पड़े थे. परिजनों ने तुरंत शादाब को लोहिया संस्थान पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, किसी तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी को टक्कर मारी थी.
13 महीने की बेटी के सिर से उठा पिता का साया: टक्कर के कारण शादाब झाड़ियों में गिर गए और किसी को दिखाई नहीं दिए. माना जा रहा है कि यदि उन्हें समय पर अस्पताल ले जाया जाता, तो उनकी जान बच सकती थी. शादाब का पास से मोबाइल, कैश और खरीदा गया सामान सुरक्षित मिला है, जिससे यह साफ हुआ कि यह केवल एक सड़क हादसा था. शादाब के पीछे पत्नी साजिया और महज 13 महीने की बेटी अलीमा है.
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस: बीबीडी इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. दुर्घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन और उसके ड्राइवर का पता लगाया जा सके.
