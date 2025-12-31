ETV Bharat / state

लखनऊ में कपड़ा कारोबारी शादाब की सड़क हादसे में मौत; रातभर नहर किनारे झाड़ियों में तड़पते रहे

लखनऊ: बीबीडी थाना क्षेत्र में अमीनाबाद से दुकान का सामान लेकर लौट रहे कपड़ा कारोबारी शादाब (36) की एक्टिवा को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. ​बीबीडी इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि शादाब सड़क किनारे गहरी झाड़ियों में जा गिरे. वह रातभर वहीं लहूलुहान हालत में पड़े रहे. परिजनों ने रात 2 बजे उन्हें ढूंढ निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

खरीदारी कर घर लौट रहे थे शादाब: ​जुग्गौर निवासी शादाब अली की स्थानीय बाजार में सफिया गारमेंट के नाम से दुकान है. मंगलवार को वह अपनी एक्टिवा से सामान खरीदने अमीनाबाद गए थे. रात 10 बजे तक जब वह घर नहीं लौटे और फोन नहीं उठाया, तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. परिवार के लोग रातभर अस्पतालों और सड़कों पर उन्हें तलाशते रहे.

एक्टिवा झाड़ियों में दबी दिखी: ​बीबीडी इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि देर रात करीब 2:15 बजे जुग्गौर नहर के पास उनकी एक्टिवा झाड़ियों में दबी दिखी, जिसके पास ही शादाब बेहोश पड़े थे. ​परिजनों ने तुरंत शादाब को लोहिया संस्थान पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, किसी तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी को टक्कर मारी थी.