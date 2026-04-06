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दिल्ली: 7 अप्रैल को सभी स्कूलों में लगाए जाएंगे टिटनेस और डिप्थीरिया के टीके, 10 और 16 साल के बच्चों का होगा टीकाकरण

नई दिल्ली: विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सात अप्रैल को दिल्ली के स्कूलों में टिटनेस और वयस्क डिप्थीरिया (टीडी) टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए दिल्ली सरकार के परिवार कल्याण निदेशालय की ओर से सभी 10 और 16 वर्ष के बच्चों के लिए टिटनेस और वयस्क डिप्थीरिया (टीडी) के टीके लगवाने के निर्देश दिए गए हैं. यह पहल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (यूआईपी) के तहत राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम (एनआईएस) का एक हिस्सा है.

राज्य टीकाकरण अधिकारी ने किया आदेश जारी

राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर पुनीत जेटली की ओर से इसके लिए आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि स्कूल प्रणाली के माध्यम से किशोरों तक पहुंचने के रणनीतिक लाभ को देखते हुए इस टीकाकरण को नियमित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल करने से कवरेज दर में काफी सुधार होगा और इन जानलेवा बीमारियों के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी.

सरकारी स्कूलों में टीडी टीकाकरण अनिवार्य : सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के पात्र बच्चों का लक्षित टीडी टीकाकरण कराना अनिवार्य है. यह टीकाकरण केवल माता-पिता की सहमति से और उन बच्चों के लिए किया जाएगा जो अभी तक टीकाकृत नहीं हुए हैं. इसके लिए पूरे राज्य में स्कूल-आधारित टीकाकरण शिविरों के माध्यम से टीडी 10 और टीडी 16 टीकाकरण कवरेज को सुगम बनाया जाएगा.

7 अप्रैल को स्कूलों में टीडी टीकाकरण शिविरों का आयोजन : डॉक्टर पुनीत जेटली के अनुसार टिटनेस और डिप्थीरिया की रोकथाम और नियंत्रण के हमारे निरंतर प्रयासों में यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है. प्रभावी टीकों की उपलब्धता के बावजूद ये दोनों बीमारियां अभी भी जन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई हैं. इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर को एक मुख्य आधार बनाते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया जाता है कि वे 7 अप्रैल मंगलवार को सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में टीडी टीकाकरण शिविरों का आयोजन करें.