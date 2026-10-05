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टीईटी पास शिक्षकों का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री से पदोन्नति की मांग, लेकिन मिला आश्वासन

टीईटी पास शिक्षकों का हल्लाबोल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : छत्तीसगढ़ में टीईटी पास शिक्षकों की पदोन्नति में हो रही देरी को लेकर प्रदेशभर के शिक्षकों का गुस्सा अब सड़क पर दिखाई देने लगा है. पदोन्नति की मांग को लेकर 33 जिलों से सैकड़ों शिक्षक दुर्ग पहुंचे और धरना स्थल पर प्रदर्शन शुरू किया. शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से पदोन्नति की मांग की जा रही है, लेकिन आश्वासन के बावजूद अब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है.

