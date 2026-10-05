टीईटी पास शिक्षकों का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री से पदोन्नति की मांग, लेकिन मिला आश्वासन
दुर्ग में टीईटी पास शिक्षकों ने पदोन्नति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.शिक्षा मंत्री ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों को आश्वासन दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 5, 2026 at 5:42 PM IST
दुर्ग : छत्तीसगढ़ में टीईटी पास शिक्षकों की पदोन्नति में हो रही देरी को लेकर प्रदेशभर के शिक्षकों का गुस्सा अब सड़क पर दिखाई देने लगा है. पदोन्नति की मांग को लेकर 33 जिलों से सैकड़ों शिक्षक दुर्ग पहुंचे और धरना स्थल पर प्रदर्शन शुरू किया. शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से पदोन्नति की मांग की जा रही है, लेकिन आश्वासन के बावजूद अब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है.
मंत्री के आश्वासन का भी नहीं हुआ असर
प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि पदोन्नति के लिए जरूरी सीआर समेत अन्य दस्तावेज भी जमा किए जा चुके हैं.इसके बावजूद विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है.
शिक्षा मंत्री की ओर से जल्द पदोन्नति का आश्वासन दिया गया था, लेकिन चार महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है-रानी,शिक्षिका
प्रदेश में करीब 40 हजार टीईटी पास शिक्षक पदोन्नति की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं.सरकार की देरी का सीधा असर शिक्षकों के भविष्य और स्कूलों की व्यवस्था पर पड़ रहा है- यमुना देशमुख,शिक्षिका
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो कल मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा. इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात शिक्षकों ने की है. वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार सभी की चिंता कर रही है
शिक्षकों की पदोन्नति का मामला फिलहाल विचाराधीन है.विभाग के अधिकारी भर्ती प्रक्रिया में लगे हुए हैं. भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षकों की पदोन्नति तत्काल की जाएगी- गजेंद्र यादव,शिक्षामंत्री
दुर्ग ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी शिक्षकों के अंदर पदोन्नति को लेकर रोष बढ़ रहा है. आने वाले दिनों में छात्रों की परीक्षाएं शुरु होंगी.ऐसे में शिक्षकों का आंदोलन बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है.
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