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यूपी में परिषदीय शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने और पदोन्नति की प्रक्रिया तेज, टीईटी पास होना अनिवार्य

टीईटी पास होना अनिवार्य. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने और पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है. परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से जारी आदेश में पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है.

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की तरफ से जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील संख्या 1385/2025 (अर्जुन सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य) में पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि नियुक्ति के इच्छुक अभ्यर्थियों और पदोन्नति चाहने वाले कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. टीईटी पास नहीं होने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जा सकेगा.

पदोन्नति के लिए बनाई गई समिति : जारी आदेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 के नियम-18 के तहत पदोन्नति के लिए चयन समिति गठित की जाएगी. इसमें प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) अध्यक्ष, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य/सचिव, जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य या वरिष्ठ प्रवक्ता सदस्य और जिला मजिस्ट्रेट की ओर से नामित भाषा विशेषज्ञ सदस्य होंगे. परिषद ने शिक्षकों की पदोन्नति के लिए तीन श्रेणियां निर्धारित की हैं. प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक : प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति दी जाएगी. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर की टीईटी पास करने वाले शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे.