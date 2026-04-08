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धमतरी में जूस और शिकंजी बनाने वालों की जांच, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शुरू की कार्रवाई

आयुक्त खाद्य सुरक्षा छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार धमतरी जिले में भी व्यापक स्तर पर सघन जांच अभियान संचालित किया गया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं. करीब-करीब सभी विकासखंडों में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, एडिबल आइस, कैंडी, फल एवं सब्जी आधारित जूस, जैसे फ्रूट ड्रिंक, शरबत, स्क्वैश, गन्ना जूस और मैंगो जूस की शुद्धता की जांच की गई. इस दौरान गुणवत्ता, स्वच्छता, लेबलिंग, निर्माण तिथि, बैच नंबर एवं “बेस्ट बिफोर” जैसी अनिवार्य जानकारियों का विशेष परीक्षण किया गया.

धमतरी: गर्मी के बढ़ते ही जूस और लेमन सोडा की बिक्री तेजी से बढ़ने लगी है. इसको देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा भी बेचे जाने वाले सामानों की जांच शुरू की गई है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के राष्ट्रीय सर्विलेंस प्लान के तहत गैर-मादक पेय पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए देशभर में विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है.



बिना जानकारी वाले पानी पाउच जब्त

जांच के दौरान “ओसेनो” ब्रांड के पानी पाउच बिना बैच नंबर, निर्माण तिथि और “बेस्ट बिफोर” अंकित पाए गए. खाद्य सुरक्षा टीम ने इन्हें तत्काल जब्त करते हुए विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया. धमतरी बस स्टैंड क्षेत्र में संचालित “पवित्र जल” पानी पाउच निर्माण इकाई बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के संचालित पाई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए इकाई को सील कर दिया गया. जिले की सभी आइस फैक्ट्री एवं पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर इकाइयों को नोटिस जारी कर मानकों के अनुरूप उत्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.





नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए

जांच अभियान के दौरान सिंहावा मिनरल्स से पानी पाउच तथा भोजवानी आइस फैक्ट्री से आइस वाटर के नमूने लेकर प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजे गए हैं. वहीं,

शांति कॉलोनी चौक स्थित गोलू फल भंडार में जांच के दौरान मैंगो जूस का रंग आकर्षक बनाने के लिए अखाद्य “गाय छाप” रंग मिलाए जाने की पुष्टि हुई. संबंधित नमूना परीक्षण हेतु भेजते हुए नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है.



प्रशासन की सख्त चेतावनी

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी जूस विक्रेताओं एवं गैर-एल्कोहलिक पेय पदार्थ निर्माताओं से खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है. जूस में अखाद्य रंग या कृत्रिम मिठास के लिए अनधिकृत शुगर सीरप के उपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की है. विभाग ने कहा कि उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.





उपभोक्ताओं से सावधानी बरतने की अपील

जिला प्रशासन ने नागरिकों से पैक्ड पेय पदार्थ खरीदते समय लेबलिंग, निर्माण तिथि और गुणवत्ता की जांच करने तथा किसी भी प्रकार की मिलावट या अनियमितता की सूचना संबंधित विभाग को देने की अपील की है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी फनेश्वर पिथौरा ने बताया कि जिले में लगातार निरीक्षण अभियान जारी रहेगा और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.





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