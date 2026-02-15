ETV Bharat / state

UP के इस जिले में इलेक्ट्रिक बसों की टेस्टिंग शुरू, जल्द ही चलेंगी 20 बसें

फर्रुखाबाद में इलेक्ट्रिक बसें की टेस्टिंग शुरू ( etv bharat )