UP के इस जिले में इलेक्ट्रिक बसों की टेस्टिंग शुरू, जल्द ही चलेंगी 20 बसें

बसों का चार्जिंग सिस्टम लगाया गया, प्रदूषण भी घटेगा, यात्रियों को भी मिलेगी अच्छी सुविधा.

ELECTRIC BUS
फर्रुखाबाद में इलेक्ट्रिक बसें की टेस्टिंग शुरू (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 2:16 PM IST

4 Min Read
फर्रुखाबाद: परिवहन निगम ने यात्रियों को प्रदूषण रहित बसों में सफर करने की तैयारी पूरी कर ली है, जिससे यात्रियों के साथ-साथ अन्य लोगों व प्राकृतिक को भी फायदा मिलेगा. सबसे पहले फर्रुखाबाद डिपो को इलेक्ट्रिक बसें की टेस्टिंग शुरू हो गई है. इसके लिए बसों की चार्जिंग के लिए सिस्टम लगाया गया था. अभी दो बसें टेस्टिंग के लिए चलाई जा रही हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में 20 बसें और चलाई जाएंगी.

प्रदूषण रहित बस: एआरएम राजेश कुमार ने बताया गया यह इलेक्ट्रिक बस है, जो फर्रुखाबाद से में चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है. अभी टेस्टिंग चल रही है. प्रदूषण रहित यह बस है. डीजल बसों में प्रदूषण होता है और खर्चा भी ज्यादा आता है. इलेक्ट्रिक बसों में मेंटेनेंस का खर्चा कम आता है. और आरामदायक भी रहती हैं. इसमें सड़क पर दचके भी नहीं लगते हैं. आगरा से अभी दो बसें चलाई गई हैं.

फर्रुखाबाद में इलेक्ट्रिक बसें की टेस्टिंग शुरू (etv bharat)

फर्रुखाबाद डिपो में निगम की 94 बसें: एआरएम राजेश कुमार के मुताबिक, फर्रुखाबाद डिपो में निगम की 94 बसें हैं और 27 बसें अनुबन्धित हैं. दूसरे फेज में नवंबर और दिसंबर के बीच बसें आने की संभावना है. पहले फेज में 20 बसों का आवंटन है. फर्रुखाबाद से 120 बसें संचालित होती हैं. अन्य कई डिपो इलाहाबाद, प्रयागराज, आगरा, बरेली, गाजियाबाद अलीगढ़, कानपुर क्षेत्र, झांसी क्षेत्र की लगभग 10 रीजन की बसों का आवागमन फर्रुखाबाद में होता है. अभी हमारे बीएस-4, बीएस-6 बसें हैं. बीएस-6 बसों में प्रदूषण कम होता है. एक बस में करीब 51 सवारियां बैठती हैं. इस लिहाज से 200 बसों से करीब 10 हजार यात्री फर्रुखाबाद से रोजाना गुजरते हैं.

हर सीट पर ऐसी, चार्जिंग, सिस्टम: इलेक्ट्रिक बस चालक मदनलाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक बस सेवा (अटल सेवा बस) यात्रियों के लिए संचालित किया गया है. ये बस आगरा से फर्रुखाबाद के लिए संचालित हो रही है. वैसे तो पूरे यूपी में ये सेवा संचालित हो रही है. हर सीट पर ऐसी, चार्जिंग, सिस्टम भी लगा हुआ है. अग्निशमन यंत्र भी लगा है. दवाई का बॉक्स भी लगा हुआ है. सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं. यह बस बैटरी वाली है. इन बसों में प्रदूषण नहीं होता है.

चार्ज करने में एक घंटा का समय: मदनलाल ने बताया कि बस एक बार चार्जिंग करने पर ढाई सौ किलोमीटर चलती है. आगरा से फर्रुखाबाद पहुंचने में 55% से 60% बैटरी खर्च हो जाती है, जिसकी दूरी 200 किलोमीटर है. आगरा से फर्रुखाबाद की दूरी तय करना है 5 घंटे का समय लगता है. फर्रुखाबाद पहुंचने पर इसको चार्ज किया जाता है, चार्ज करने में एक घंटा का समय लगता है. 80 की स्पीड से यह बस चलती है. मदनलाल ने बताया कि इन बसों में आगरा से फर्रुखाबाद का किराया 427 रुपए है.

वरिष्ठ बस स्टैंड प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस बसों का किराया थोड़ा ज्याद है, लेकिन सुविधाएं अच्छी हैं. किराया ज्यादा होने के कारण यात्री कम मिलते हैं. जहां-जहां चार्जिंग सिस्टम बन गया है. वहां बसें चल रही है.

साल 2024 में लिया गया था निर्णय: जानकारी के अनुसार, राज्य सड़क परिवहन निगम ने साल 2024 में इटावा रीजन में इलेक्ट्रिक बसें फर्रुखाबाद से होकर चलाने का निर्णय लिया था. इसके बाद बस स्टेशन परिसर में चार्जिंग सिस्टम भी तैयार हो गया है. इसकी जानकारी मुख्यालय को दे दी गई थी. चार्जिंग टेस्टिंग के लिए बसें उपलब्ध कराने को निगम को अवगत कराया गया.

