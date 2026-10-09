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भूकंप अर्ली वार्निंग सिस्टम परीक्षण में भूदेव ऐप में मिली खामी, सुधार करने में जुटा आईआईटी रुड़की

भूकंप अर्ली वार्निंग सिस्टम परीक्षण ( फोटो- ETV Bharat GFX )

देहरादून: उत्तराखण्ड में भूकंप के प्रति जनता को जागरूक करने और राज्य में स्थापित भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थिति को जानने के लिए 9 अक्टूबर की सुबह 11 बजे सायरन बजाकर एवं अलर्ट भेजकर परीक्षण किया गया. इस दौरान राज्य में स्थापित 112 सायरनों पर अलर्ट मिला.

इसके साथ ही भूदेव मोबाइल ऐप पर भी चेतावनी मिली, लेकिन इस मॉक अभ्यास के दौरान ऐप से संबंधित कुछ कमियां भी उजागर हुई हैं. ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने इन कमियों को दूर करने के लिए आईआईटी रुड़की से बातचीत की है. क्योंकि, इस ऐप को आईआईटी रुड़की ने ही तैयार किया है.