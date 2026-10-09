भूकंप अर्ली वार्निंग सिस्टम परीक्षण में भूदेव ऐप में मिली खामी, सुधार करने में जुटा आईआईटी रुड़की
आए दिन भूकंप से थर्राता है उत्तराखंड, भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली-भूदेव ऐप का हुआ परीक्षण, सायरनों से मिला अलर्ट, ऐप में कमी का चला पता
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2026 at 7:35 PM IST
देहरादून: उत्तराखण्ड में भूकंप के प्रति जनता को जागरूक करने और राज्य में स्थापित भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थिति को जानने के लिए 9 अक्टूबर की सुबह 11 बजे सायरन बजाकर एवं अलर्ट भेजकर परीक्षण किया गया. इस दौरान राज्य में स्थापित 112 सायरनों पर अलर्ट मिला.
इसके साथ ही भूदेव मोबाइल ऐप पर भी चेतावनी मिली, लेकिन इस मॉक अभ्यास के दौरान ऐप से संबंधित कुछ कमियां भी उजागर हुई हैं. ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने इन कमियों को दूर करने के लिए आईआईटी रुड़की से बातचीत की है. क्योंकि, इस ऐप को आईआईटी रुड़की ने ही तैयार किया है.
सायरन और सेंसरों का किया गया परीक्षण: इस माॅक ड्रिल के जरिए भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली के तहत स्थापित सायरन और सेंसरों का परीक्षण किया गया. इसके साथ ही निर्णय लिया गया है कि हर महीने की 9 तारीख को सुबह 11 बजे मॉक अभ्यास के रूप में सायरन बजाया जाएगा.
मॉक अभ्यास के दौरान उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) से इसकी निगरानी की. साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की के वैज्ञानिक भी ऑनलाइन माध्यम से एसईओसी से जुड़े रहे.
सायरनों की कार्यप्रणाली और ऐप पर चेतावनी की हुई मॉनिटरिंग: पूरे परीक्षण की प्रक्रिया की निगरानी की. इस दौरान सायरनों की कार्यप्रणाली और भूदेव मोबाइल ऐप पर प्राप्त चेतावनी की मॉनिटरिंग की गई. ताकि, प्रणाली की स्थिति का आकलन किया जा सके. वहीं, आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि,
उत्तराखंड में 169 सेंसर और 112 सायरन हैं स्थापित: वर्तमान में राज्य में भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली के तहत 169 सेंसर और 112 सायरन स्थापित किए गए हैं. इन उपकरणों के जरिए भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी और समय रहते चेतावनी जारी करने की व्यवस्था की गई है.
दरअसल, यूएसडीएमए और आईआईटी रुड़की के सहयोग से भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली परियोजना के तहत और ज्यादा सेंसर स्थापित किए जाने को लेकर विभाग काम कर रहा है. क्योंकि, और ज्यादा सेंसर लगने से भविष्य में होने वाली भूकंपीय घटनाओं की निगरानी और चेतावनी प्रणाली की क्षमता में न सिर्फ सुधार होगा, बल्कि भूकंपीय घटनाओं की चेतावनी समय से सभी को मिल सकेगी.
वहीं, आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्रदेश में जो सायरन लगे हुए हैं और भूदेव ऐप के जरिए जो भूकंप का अलर्ट जारी करते हैं, उसका मॉक अभ्यास किया गया है. ऐसे में हर महीने की 9 तारीख को सुबह 11 बजे मॉक अभ्यास किया जाएगा. यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, जब तक लोग पूरी तरह से इसके प्रति जागरूक नहीं हो जाते हैं.
इसी कड़ी में 9 अक्टूबर को प्रदेश भर में लगे 112 सायरन को बजाया गया. साथ ही भूदेव ऐप के जरिए लोगों को नोटिफिकेशन भेजा गया. जिसकी जानकारी पहले ही लोगों को एसएमएस के जरिए दे दिया गया था. ताकि, लोग पैनिक ना करें. वहीं, कुछ खामियों के मिलने पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि,
इसके अलावा लोगों से भी इसका फीडबैक दिया जाएगा कि उनको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ या देरी से प्राप्त हुआ. क्या कुछ दिक्कतें आई हैं? ताकि ऐप और व्यवस्था में सुधार किया जा सके. जिससे लोगों को इसका बेहतर लाभ मिल सके. साथ ही बताया कि वर्तमान समय में करीब 99,300 लोगों के मोबाइल में वीडियो ऐप इंस्टॉल है. इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है.
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