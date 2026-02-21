ETV Bharat / state

दिल्ली में आतंकी धमाके का अलर्ट, चांदनी चौक और लाल किला के मंदिरों के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

अलर्ट मिला है कि चांदनी चौक में मौजूद मंदिरों पर हमला हो सकता है. इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है.

खुफिया अलर्ट के बाद चौकन्ना हुई दिल्ली पुलिस
खुफिया अलर्ट के बाद चौकन्ना हुई दिल्ली पुलिस
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 21, 2026 at 8:15 PM IST

नई दिल्ली: होली से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है. गत नवंबर में लाल किला के पास धमाके के बाद एक बार फिर दिल्ली में ब्लास्ट की हलचल तेज हो गई है. खुफिया इनपुट मिलने के बाद दिल्ली में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है. सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गईं हैं. शनिवार को अलर्ट मिला है कि चांदनी चौक में मौजूद ऐतिहासिक मंदिरों पर हमला हो सकता है. इसे लेकर लाल किले और आसपास के मंदिरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है.

चांदनी चौक मेन रोड पर जैन लाल मंदिर से लेकर गौरी शंकर मंदिर तक पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी गई है. यहां दो जगहों पर मैटल डिटेक्टर से लोगों की जांच हो रही है. सुरक्षाकर्मी बैग की तलाशी ले रहे हैं. मंदिर की इमारत और गेट पर भी फोर्स तैनात हो गई है. सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है. पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से घोषणा की गई है. हर आने जाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है. लोकल पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल जगह-जगह खड़े हैं.

खुफिया अलर्ट के बाद चौकन्ना हुई दिल्ली पुलिस

गौरी शंकर मंदिर पहुंचे भक्त रोहित बताते हैं कि वह 8 वर्षों से लगातार गौरी शंकर मंदिर आ रहे हैं. इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था केवल मुख्य दिनों में ही देखने को मिलती है. सामान्य दिनों में आसानी से मंदिर परिसर में जाने की अनुमति होती है, लेकिन 21 फरवरी को पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देख कर हैरानी हुई. मंदिर पहुंचने के बाद मालूम हुआ कि किस वजह से सुरक्षा बढ़ाई गई है. फिलहाल, मंदिर के अंदर सब कुछ सामान्य है, लेकिन मंदिर द्वार तक पहुंचने के लिए कई सुरक्षा जांच से हो कर गुजारना पड़ रहा है.

वहीं, पुरानी दिल्ली के कारोबारी दिलीप सिंह ने बताया कि आम दिनों में मंदिर परिसर के आसपास इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कभी नहीं देखी। 500 मीटर के दायरे में दो सिक्योरिटी चेक क्रॉस कर मंदिर तक पहुंच पाया. कुछ लोगों से पता चला कि आतंकी हमला होने की आशंका के बीच पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है. ऐतिहासिक चांदनी चौक बाजार में कई प्राचीन मंदिर हैं. इसमें जैन लाल मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, पत्थरवाले हनुमान मंदिर भी हैं. यहां हर समय श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता हैं.

दिल्ली में आतंकी धमाके का अलर्ट
दिल्ली में आतंकी धमाके का अलर्ट

गौरी शंकर मंदिर के प्रबंधक तेज प्रकाश शर्मा ने बताया, उन्हें आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं है कि बाहर सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है? मंदिर में आने वाले भक्तों की स्वयं भोलेनाथ रक्षा करते हैं. 10 नवंबर 2025 को लाल किले के बाहर हुआ धमाका हुआ, उस दिन सोमवार था. इस दिन मंदिर में खूब भीड़ रहती है, फिर भी यहां के भक्तों को खरोंच तक नहीं आईं. दिल्ली पुलिस हमेशा मंदिर परिसर की सुरक्षा में तैनात रहती है. महाशिव रात्रि के दिन भी पूरे दिन सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे. 15 अगस्त, 26 जनवरी और सावन में भी सुरक्षा रहती है.

