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दिल्ली में आतंकी साजिश नाकाम, तीन राज्यों से चार आरोपी गिरफ्तार; IED बनाने का सामान बरामद

पुलिस ने इन चार आरोपियों को महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार से गिरफ्तार किया जो आतंकी साजिश रच रहे थे. ( Etv Bharat )

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश में आतंकी साजिश को नाकाम करने में सफलता हासिल की. खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने उन चार आरोपियों को महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार से गिरफ्तार किया जो आतंकी साजिश रच रहे थे. पुलिस के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर ‘खुरासान से काले झंडों वाली सेना’ और भारतीय उपमहाद्वीप में खिलाफत स्थापित करने जैसी विचारधारा से प्रभावित थे और ‘गजवा-ए-हिंद’ के लिए तैयारी कर रहे थे.

स्पेशल सेल की एनडीआर टीम ने इंस्पेक्टर विनय पाल और मनोज कुमार के नेतृत्व में, एसीपी आशीष कुमार की निगरानी में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. इस दौरान एक आरोपी के पास से आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया गया, जबकि सभी आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोसाइब अहमद उर्फ सोनू उर्फ कलाम (ठाणे), मोहम्मद हम्माद (मुंबई), शेख इमरान (भुवनेश्वर) और मोहम्मद सोहेल (कटिहार) के रूप में हुई है.

संवेदनशील स्थानों की कर चुके थे रेकी

पुलिस के अनुसार, ये सभी आरोपी एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने ग्रुप्स के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में थे और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित कर रहे थे.जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी हम्माद और मोसाइब आईईडी बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर सामग्री जुटा रहे थे। मोसाइब ने एक रिमोट कंट्रोल कार के सर्किट में बदलाव कर आईईडी बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद की थी.