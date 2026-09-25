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SPECIAL: महिलाओं की मजबूती ने तोड़ा टीएसपीसी का खौफ! अब बन रहीं ग्रामीणों की ताकत

पलामू: प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी ने जिस इलाके में हथियार के बल पर खौफ का साम्राज्य कायम किया था, उसी इलाके की महिलाओं ने मजबूती दिखाते हुए उस खौफ को खत्म कर दिया है. टीएसपीसी के फरमान के बावजूद महिलाएं एकजुट हुईं और इलाके के लोगों को जागरूक कर रही हैं. टीएसपीसी के सुप्रीमो ब्रजेश गंझू का उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो चुका है. इसके विरोध में नक्सली संगठन ने 24 से 26 सितंबर तक झारखंड के सात जिलों में बंद की घोषणा की थी. लेकिन टीएसपीसी के बंद के फरमान का कहीं कोई असर नजर नहीं आ रहा.

टीएसपीसी के गढ़ में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी महिलाओं ने फरमान की परवाह किए बिना अपनी आम सभा आयोजित की. दरअसल झारखंड के पलामू जिले का मनातू इलाका नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमिटी (टीएसपीसी) का सुरक्षित ठिकाना और गढ़ रहा है. इस इलाके में टीएसपीसी के बंद का किसी भी तरह का असर नहीं दिख रहा. मनातू नक्सली गतिविधियों के लिए देशभर में चर्चित रहा है और कई बड़ी घटनाएं टीएसपीसी ने यहीं अंजाम दी थीं.

महिलाओं की मजबूती ने तोड़ा टीएसपीसी का खौफ (ETV Bharat)

मनातू में महिलाएं बन रही हैं ग्रामीणों की बड़ी ताकत

मनातू का इलाका पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर से करीब 70 किलोमीटर दूर है. यहां महिलाएं ग्रामीणों की बड़ी ताकत के रूप में उभरी हैं. वे कारोबार भी कर रही हैं और लोगों को जागरूक भी बना रही हैं. नक्सली बंद के दौरान मनातू के चक इलाके में महिलाओं ने कारोबार को लेकर बड़ी सभा की. इस सभा में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी कारोबारी महिलाओं का जमावड़ा हुआ और लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया. साथ ही ग्रामीणों को मजबूत बनाने की चर्चा भी हुई.

महिलाओं की इस आम सभा में 800 समूहों की करीब 8500 महिलाएं मौजूद रहीं. सभा में नक्सली खौफ पर चर्चा हुई और कहा गया कि अब माहौल बदल गया है. मनातू इलाके में बंद के दौरान बाजार खुले रहे और यात्री वाहनों का परिचालन सामान्य रहा.

सरकारी कर्मी गीता देवी ने कहा, “मनातू के इलाके में जब तैनाती हुई थी तो कई तरह की चर्चाएं थीं. यहां की महिलाएं मजबूत हैं और नक्सली इलाके से निकलकर ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ रही हैं.”

रंगेया पंचायत मनातू की मुखिया कुसमी देवी ने बताया, “मनातू चक और आसपास का इलाका पहले नक्सली प्रभावित था. लोगों को नक्सल से डर लगता था. महिलाएं आपस में बात नहीं कर पाती थीं और समूह में जमा नहीं हो पाती थीं. अब महिलाएं एकजुट हुई हैं. यह नक्सलवाद के खिलाफ जीत है.”