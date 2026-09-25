ETV Bharat / state

SPECIAL: महिलाओं की मजबूती ने तोड़ा टीएसपीसी का खौफ! अब बन रहीं ग्रामीणों की ताकत

टीएसपीसी के गढ़ में ही उनका खौफ खत्म हो गया है. यहां महिलाएं ग्रामीणों की ताकत बन रही हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

TERROR OF TSPC ENDS
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2026 at 6:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी ने जिस इलाके में हथियार के बल पर खौफ का साम्राज्य कायम किया था, उसी इलाके की महिलाओं ने मजबूती दिखाते हुए उस खौफ को खत्म कर दिया है. टीएसपीसी के फरमान के बावजूद महिलाएं एकजुट हुईं और इलाके के लोगों को जागरूक कर रही हैं. टीएसपीसी के सुप्रीमो ब्रजेश गंझू का उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो चुका है. इसके विरोध में नक्सली संगठन ने 24 से 26 सितंबर तक झारखंड के सात जिलों में बंद की घोषणा की थी. लेकिन टीएसपीसी के बंद के फरमान का कहीं कोई असर नजर नहीं आ रहा.

टीएसपीसी के गढ़ में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी महिलाओं ने फरमान की परवाह किए बिना अपनी आम सभा आयोजित की. दरअसल झारखंड के पलामू जिले का मनातू इलाका नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमिटी (टीएसपीसी) का सुरक्षित ठिकाना और गढ़ रहा है. इस इलाके में टीएसपीसी के बंद का किसी भी तरह का असर नहीं दिख रहा. मनातू नक्सली गतिविधियों के लिए देशभर में चर्चित रहा है और कई बड़ी घटनाएं टीएसपीसी ने यहीं अंजाम दी थीं.

महिलाओं की मजबूती ने तोड़ा टीएसपीसी का खौफ (ETV Bharat)

मनातू में महिलाएं बन रही हैं ग्रामीणों की बड़ी ताकत

मनातू का इलाका पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर से करीब 70 किलोमीटर दूर है. यहां महिलाएं ग्रामीणों की बड़ी ताकत के रूप में उभरी हैं. वे कारोबार भी कर रही हैं और लोगों को जागरूक भी बना रही हैं. नक्सली बंद के दौरान मनातू के चक इलाके में महिलाओं ने कारोबार को लेकर बड़ी सभा की. इस सभा में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी कारोबारी महिलाओं का जमावड़ा हुआ और लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया. साथ ही ग्रामीणों को मजबूत बनाने की चर्चा भी हुई.

महिलाओं की इस आम सभा में 800 समूहों की करीब 8500 महिलाएं मौजूद रहीं. सभा में नक्सली खौफ पर चर्चा हुई और कहा गया कि अब माहौल बदल गया है. मनातू इलाके में बंद के दौरान बाजार खुले रहे और यात्री वाहनों का परिचालन सामान्य रहा.

सरकारी कर्मी गीता देवी ने कहा, “मनातू के इलाके में जब तैनाती हुई थी तो कई तरह की चर्चाएं थीं. यहां की महिलाएं मजबूत हैं और नक्सली इलाके से निकलकर ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ रही हैं.”

रंगेया पंचायत मनातू की मुखिया कुसमी देवी ने बताया, “मनातू चक और आसपास का इलाका पहले नक्सली प्रभावित था. लोगों को नक्सल से डर लगता था. महिलाएं आपस में बात नहीं कर पाती थीं और समूह में जमा नहीं हो पाती थीं. अब महिलाएं एकजुट हुई हैं. यह नक्सलवाद के खिलाफ जीत है.”

टीएसपीसी का गढ़ रहा मनातू, सुप्रीमो शशिकांत गंझू भी यहीं का

पलामू के मनातू इलाके को टीएसपीसी का गढ़ माना जाता रहा है. संगठन के बड़े चेहरों में आक्रमण गंझू और शशिकांत गंझू के अलावा 40 से अधिक कमांडर मनातू क्षेत्र के रहने वाले हैं. ब्रजेश गंझू के एनकाउंटर के बाद शशिकांत गंझू टीएसपीसी का कमांडर बना है. शशिकांत गंझू मनातू थाना क्षेत्र के केदल गांव के निवासी है और फिलहाल संगठन के सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है. उसका दस्ता मनातू इलाके में सक्रिय है.

टीएसपीसी का गठन 2005-06 में हुआ था. उसके बाद से मनातू इलाका संगठन के गढ़ के रूप में चर्चित रहा. यह क्षेत्र चतरा और बिहार के गया से सटा हुआ है.

TERROR OF TSPC ENDS
टीपीसी के खौफ को तोड़ती महिलाएं (ETV Bharat)

डीआईजी पलामू किशोर कौशल ने कहा, “बंद का कहीं कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है. पुलिस ग्रामीणों के हौसले को भी बढ़ा रही है. गिने-चुने लोग बचे हुए हैं जिन्हें टारगेट करके अभियान चलाया जा रहा है. उनके लिए चेतावनी भी जारी की गई है कि वे सरेंडर करें. पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है.”

पुलिस ने तैयार की सफाए की योजना

नक्सली संगठन टीएसपीसी के सफाए के लिए पुलिस ने योजना तैयार की है. बंद के दौरान पुलिस ग्रामीणों और महिलाओं के हौसले को भी बढ़ा रही है. बचे हुए कमांडरों को टारगेट किया गया है और उन्हें चेतावनी भी जारी की गई है. पलामू पुलिस ने टीएसपीसी के खिलाफ बल की तैनाती की है. मनातू इलाके में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है. नक्सलियों को सरेंडर के लिए अंतिम चेतावनी दी गई है.

ये भी पढ़ें:

नक्सलियों की 'राजधानी' को पुलिस ने कैसे किया ध्वस्त, यहां से नक्सली 5 राज्यों में करते थे मूवमेंट, गोलियों की बौछार के बीच बना पहला पिकेट

लाल आतंक से मुक्त हुई यह सड़क, कभी यहां से गुजरने में खौफ खाते थे नेता और अधिकारी

TAGGED:

NAXAL IN JHARKHAND
TERROR OF TSPC
टीएसपीसी नक्सली संगठन
झारखंड स्टेट लाइवलीहुड
TERROR OF TSPC ENDS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.