नोएडा में कुत्ते काटने के मामलों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी, जानें क्यों 'आउट ऑफ कंट्रोल' हो रहे जानवर ?

नोएडा में केवल एक नसबंदी केंद्र है, जो पर्याप्त नहीं है. जब तक दादरी और ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में प्रभावी नसबंदी नहीं होगी.

कुत्ते काटने के मामलों में 25 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 12, 2026 at 1:53 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में जानवरों के काटने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर अब चलना खतरे से खाली नहीं रहा है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले एक साल में कुत्ते काटने के मामलों में 25 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी हुई है. जहां 2024 में 1.32 लाख मामले दर्ज की गई. वहीं 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 1.66 लाख के पार पहुंच गया. चौंकाने वाली बात यह है कि जनवरी 2026 के मात्र एक महीने में 16,000 से ज्यादा लोग कुत्तों का शिकार बन चुके हैं.

आवारा कुत्तों के खौफ से आतंकित शहर के लोगों का दबाव नोएडा प्राधिकरण पर लगातार पड़ रहा था. इसको देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुपालन के लिए पॉलिसी तैयार की थी, जिसे लागू कर दिया गया है. लेकिन डॉग पॉलिसी के लागू किये जाने के बाद भी आवारा कुत्तों के खौफ कम नही हो रहा है.

कुत्ते काटने के मामलों में 25 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी: एक साल में कुत्ते काटने के मामलों में 25 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी हुई है. जनवरी 2026 के मात्र एक महीने में 16,000 से ज्यादा लोग कुत्तों का शिकार बन चुके हैं. डिप्टी CMO डॉ. टीकम सिंह के अनुसार, स्थिति को देखते हुए जिले में 30 हॉट स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं. बिसरख, सेक्टर-130 और सेक्टर-110 जैसे इलाके सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं. हर सरकारी अस्पताल में नोडल अफसर तैनात हैं.

डॉ. टीकम सिंह- डिप्टी CMO (ETV Bharat)

कुत्ते काटने के पीछे तीन मुख्य सिस्टम फेलियर: हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स के संस्थापक संजय पात्रा का कहना है कि इस संकट के पीछे तीन मुख्य सिस्टम फेलियर हैं, सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बावजूद सोसायटियों में फीडिंग पॉइंट्स नहीं हैं. 10 किमी दूर जाकर खाना खाना किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, और भूख कुत्तों को चिड़चिड़ा और आक्रामक बना रही है. इसके अलावा बढ़ती इंसानी क्रूरता जानवरों को उनके व्यवहार को रक्षात्मक से हिंसक बना रही है.

उन्होंने कहा कि पूरे नोएडा में केवल एक नसबंदी केंद्र है, जो पर्याप्त नहीं है. जब तक दादरी और ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में प्रभावी नसबंदी नहीं होगी, आबादी पर लगाम लगाना नामुमकिन है. प्रशासन वैक्सीन और नोडल अधिकारियों के भरोसे है, लेकिन ज़मीनी हकीकत डरावनी है. क्या सिर्फ नसबंदी और जुर्माने से समाधान होगा, या हमें अपनी सोसायटियों में सह-अस्तित्व का नया रास्ता ढूंढना होगा?

