भैंस को चारा दे रही थी महिला... पीछे से आवारा कुत्ते ने किया हमला, चेहरा और हाथ नोचा

मुजफ्फरपुर में भैंस को चारा देने गई महिला पर कुत्ते ने हमला कर दिया और उसका मुंह नोच लिया. महिला अस्पताल में भर्ती है.

Terror of stray dogs
मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 19, 2025 at 12:42 PM IST

3 Min Read
मुजफ्फरपुर: जिले में आवारा कुत्तों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामला मीनापुर थाना क्षेत्र के टेंगराहां गांव का है, जहां एक खूंखार आवारा कुत्ते ने भैंस को चारा देने गई महिला पर अचानक हमला कर दिया. हमले में महिला के चेहरे और हाथ को बुरी तरह नोच लिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. फिलहाल महिला का इलाज श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (SKMCH) मुजफ्फरपुर में चल रहा है.

कुत्ते ने महिला का नोचा चेहरा : जानकारी के अनुसार, टेंगराहां गांव निवासी फूलो देवी रोज की तरह अपने घर के पास बंधी भैंस को चारा देने गई थी. इसी दौरान एक आवारा कुत्ते ने अचानक उनपर हमला कर दिया. कुत्ते की आक्रामकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सीधे महिला के चेहरे और हाथ पर हमला कर मांस नोच लिया.

"भैंस को चारा डालने गई तो कुत्ते ने हमला कर दिया. हाथ और चेहरे पर काटा है. गांव का ही कुत्ता था."- फूलो देवी, जख्मी महिला

ग्रामीणों ने बचाई जान: अचानक हुए हमले से महिला जमीन पर गिर पड़ी और गंभीर रूप से जख्मी हो गई. महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों की भीड़ और शोर-शराबे को देखकर कुत्ता महिला को लहूलुहान करके भाग निकला. ग्रामीणों ने देखा कि महिला के शरीर से काफी खून बह रहा था और वह दर्द से कराह रही थी.

अस्पताल में भर्ती: घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल महिला को पहले मीनापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें एसकेएमसीएच रेफर कर दिया. अस्पताल में तैनात चिकित्सकों के अनुसार, महिला के जख्म गहरे हैं. कुत्ते के काटने की गंभीरता को देखते हुए उन्हें एंटी-रेबीज इंजेक्शन सहित आवश्यक दवाएं दी जा रही हैं.

इलाके में दहशत का माहौल: घटना के बाद टेंगराहां गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और संबंधित नगर निकाय से आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.

संपादक की पसंद

