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दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 'पत्थरबाजों' का आतंक; सुरक्षा पर उठे सवाल

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली शामली, थाना बाबरी और थाना भवन के प्रभारियों को जांच सौंपी है.

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 'पत्थरबाजों' का आतंक.
दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 'पत्थरबाजों' का आतंक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 8:05 AM IST

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शामली: दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सफर को सुगम और आसान बनाने के लिए बनाया गया था, वही अब राहगीरों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है. इस पर लगातार पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं. प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.

जब पत्थरबाजों ने एक गाड़ी को अपना निशाना बनाया है, तब पीड़ित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पत्थरबाजी की शिकायत की है. प्रकरण का डीजीपी ने संज्ञान लिया और शामली पुलिस को निर्देश दिए. इसके बाद एसपी ने तीन थाना प्रभारी को आरोपियों की तलाश में लगाया है.

एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जांच थाना कोतवाली शामली, थाना बाबरी और थानाभवन थाने को सौंपी है. वी़डियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है.

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर पत्थरबाजी. (Video Credit: ETV Bharat)

सहारनपुर से बागपत जा रहे एक यात्री की गाड़ी को शरारती तत्वों ने निशाना बनाया है. पीड़ित मोहित कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपबीती साझा करते हुए बताया कि 16 जून को जब वह शामली क्षेत्र से गुजर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए.

पत्थरबाजी में गाड़ी को नुकसान पहुंचा है और गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. पीड़ित ने अपनी गाड़ी में लगे डैशबोर्ड कैमरे का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं. इन पर गाडी पर पत्थरबाजी करने का आरोप है.

पीड़ित ने यूपी पुलिस, डीजीपी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से कार्रवाई की गुहार लगाई है. मामला लखनऊ तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया और डीजीपी के सख्त आदेश के बाद शामली पुलिस हरकत में आई.

एसपी शामली ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन थानों कोतवाली शामली, थाना बाबरी और थानाभवन थाने के प्रभारियों को संयुक्त रूप से जांच सौंप दी है. पुलिस टीमें अब वीडियो के आधार पर आरोपितों की पहचान कर रही हैं और उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है.

यह पहली बार नहीं है, जब इस कॉरिडोर पर ऐसी घटना हुई है. इससे पहले भी दिल्ली से देहरादून जा रही वोल्वो बस और कई अन्य वाहनों को बागपत और आसपास के क्षेत्रों में पत्थरबाजी का निशाना बनाया जा चुका है. बार-बार हो रही पत्थरबाजी की यह घटनाएं सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं.

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