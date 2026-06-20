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दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 'पत्थरबाजों' का आतंक; सुरक्षा पर उठे सवाल

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 'पत्थरबाजों' का आतंक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सफर को सुगम और आसान बनाने के लिए बनाया गया था, वही अब राहगीरों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है. इस पर लगातार पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं. प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. जब पत्थरबाजों ने एक गाड़ी को अपना निशाना बनाया है, तब पीड़ित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पत्थरबाजी की शिकायत की है. प्रकरण का डीजीपी ने संज्ञान लिया और शामली पुलिस को निर्देश दिए. इसके बाद एसपी ने तीन थाना प्रभारी को आरोपियों की तलाश में लगाया है. एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जांच थाना कोतवाली शामली, थाना बाबरी और थानाभवन थाने को सौंपी है. वी़डियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है. दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर पत्थरबाजी. (Video Credit: ETV Bharat) सहारनपुर से बागपत जा रहे एक यात्री की गाड़ी को शरारती तत्वों ने निशाना बनाया है. पीड़ित मोहित कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपबीती साझा करते हुए बताया कि 16 जून को जब वह शामली क्षेत्र से गुजर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए.