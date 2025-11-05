गाजियाबाद में खूंखार बंदरों का आतंक; लोगों पर हमला कर गंभीर रूप से कर रहे घायल; जानें पीड़ितों का दर्द ?

ETV Bharat / state

गाजियाबाद में खूंखार बंदरों का आतंक
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीकरी खुर्द गांव में खूंखार बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. लोगों का दावा है कि अब तक कई दर्जन लोगों को ऐसे बंदर घायल कर चुके हैं. हालात ऐसे हैं कि लोग अब सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित हैं कि वे घर से बाहर निकलने से पहले कई दफा सोचते हैं.

हाल ही में ऐसा मामला सामने आया, जहां बंदरों ने नौजवान को न सिर्फ गंभीर रूप से घायल किया, बल्कि उसके हाथों की नसें तक नोंच डाली. पीड़ित प्रशांत चंदेल ने बताया कि वह अपने घर की छत पर मौजूद थे, तभी अचानक बंदर ने उनपर हमला कर दिया. हमले के बाद उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार देकर मेरठ रेफर कर दिया गया. वहां वह तीन दिन तक भर्ती रहे, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज मिला. हालांकि हर तीसरे दिन उन्हें अस्पताल जाना ही पड़ता है.

नौकरी भी छोड़ी: उन्होंने बताया, बंदरों ने हाथ की नसें नोच ली थी, जिसके चलते सर्जरी कर आर्टिफिशियल नसें डाली गई है. दोनों हाथ की उंगलियां काम नहीं कर रहीं. सर्जरी में अब तक तकरीबन चार लाख रुपए का कुल खर्च आ चुका है. परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है. दोनों हाथ खराब होने के बाद नौकरी करने की स्थिति में नहीं था इसलिए नौकरी छोड़ दी. सर्जरी करने के लिए भी रिश्तेदारों से उधार पैसे लिए हैं.

बंदरों के कारण खौफ में जी रहे लोग (ETV Bharat)

काम हुआ प्रभावित: उनके अलावा सीकरी खुर्द गांव के निवासी सुमित कुमार ने बताया तकरीबन दो हफ्ते पहले बंदर ने हाथ में काट लिया था, जिसके बाद प्रतिदिन ड्रेसिंग होती है. दो हफ्ते से हाथ का इलाज चल रहा है. फिलहाल, हाथ ठीक होने तक घर पर ही हूं और नौकरी सहित अन्य काम प्रभावित हो रहे हैं. हमारी मांग है कि बंदरों के आतंक से हमें अब जल्द निजात दिलाई जाए. गांव के लोग बंदरों के आतंक से न सिर्फ परेशान है, बल्कि डर के साए में जीने को मजबूर हैं.

कई लोगों को बंदर कर चुके घायल: वहीं ललित कुमार ने बताया कि पिछले एक महीने में गांव में बंदरों का आतंक काफी बढ़ गया है. गांव में लोगों ने बंदरों की आतंक से बचने के लिए अपने घरों की छत पर लंगूर के पोस्टर तक लगा रखे हैं. बड़ी संख्या में गांव के लोगों को बंदर काट कर घायल कर चुके हैं. कई लोग तो गंभीर रूप से घायल हुए हैं. बंदर को पकड़ने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. हमारी मांग है की खूंखार बंदरों के आतंक से गांव के लोगों को जल्द निजात दिलाई जाए.

घर के बाहर निकलना मुश्किल: उधर स्थानीय निवासी आकांक्षा रानी सेवा में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा, पहले हर सुबह रनिंग करने जाया करती थी, लेकिन बंदरों की आतंक के चलते अब घर से बाहर नहीं निकलती. गांव में बंदरों का काफी आतंक है. हर जगह शिकायत की है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका है. मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है.

लोगों से की ये अपील: इस मामले को लेकर नगर पालिका परिषद, मोदीनगर के अध्यक्ष विनोद वैशाली ने बताया, सीकरी खुर्द गांव में पिछले एक महीने से एक-दो खूंखार बंदरों ने अब तक करीब 60 लोगों पर हमला किया है. इन्हें पकड़ने के लिए नगर पालिका की टीम लगातार काम कर रही हैं. ये टीम मथुरा से बुलाई गई है. अब तक कई बंदरों को पकड़ा भी गया है, लेकिन उन्हें खूंखार न पाए जाने पर वापस छोड़ भी दिया गया. मोदीनगर नगर पालिका क्षेत्र में तकरीबन दस हजार से अधिक बंदर होंगे. उन्होंने कहा कि हम लगातार अपील कर रहे हैं कि अगर कहीं खूंखार बंदर दिखाई दे तो तुरंत हमें सूचित करें. हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर पकड़ने की कार्रवाई करेगी. टीमों की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है. हमें उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में उन्हें बंदरों के आतंक से निजात मिलल जाएगी.

