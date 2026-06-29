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धमतरी में बदमाशों का आतंक, युवक को चप्पलों से पीटा, हिरासत में एक आरोपी

धमतरी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. यह एक्शन एक वायरल वीडियो के आधार पर लिया गया है.

Dhamtari SP Office
धमतरी एसपी कार्यालय (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 29, 2026 at 8:03 PM IST

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धमतरी: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. यहां बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है. ताजा मामला एक वायरल वीडियो को लेकर सामने आ रहा है. तीन बदमाश एक युवक की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं. बदमाशों ने चप्पल पर थूककर एक युवक से मारपीट की. उसे सॉरी बोल और बाप बोल कहकर अपमानित किया. बदमाशों ने युवक की पिटाई की और उसे भद्दी भद्दी गालियां दी.

अर्जुनी थाना क्षेत्र की घटना

पूरी घटना अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम खरतुली की है. वायरल वीडियो में बदमाश युवक पर लात-घूंसे बरसाते दिखाई दे रहे हैं. एक अन्य वीडियो में आरोपी पीड़ित को थप्पड़ मारते हैं, बेल्ट निकालकर हमला करने की कोशिश करते हैं. वहीं पास में खड़ा एक बदमाश अपने पास रखा धारदार हथियार भी निकालने का प्रयास करता नजर आता है. हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने मारपीट का वीडियो अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर स्टेटस में भी लगाया, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

धमतरी एएसपी शैलेंद्र पांडेय (ETV BHARAT)

ग्रामीणों ने एक आरोपी को किया पुलिस के हवाले

वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया. ग्रामीणों ने आरोपियों की तलाश शुरू की और एक बदमाश को पकड़ लिया. पुलिस के पहुंचने तक ग्रामीणों ने उसे बांधकर रखा और इसकी सूचना अर्जुनी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही.

घटना रात की है और पीड़ित की शिकायत पर अर्जुनी थाना पुलिस जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में आरोपियों के नशे की हालत में मारपीट करने की बात सामने आई है. वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी- शैलेंद्र पांडेय, एएसपी, धमतरी

ग्रामीणों की सजगता से मारपीट केस में एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है. अब देखना होगा कि पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कब कर पाती है.

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